Juan Alberto Mateyko habló por primera vez de Ana Rosenfeld y confesó si está enamorado: "Es una mujer..."

"Si fueras Susana Giménez, ¿Qué le preguntaría a quien te está hablando ahora?", propuso Juan Alberto. A lo que Fátima no dudó: "Hola, mi amor, hola Córdoba. Te veo que estás saliendo pero mucho con una rubia despampanante, ojo que es el terror de los maridos, ¿estás saliendo con Ana, Juan? ¿Están matcheando?".

"Yo la entrevisto a ella y de una me hace esa pregunta", reaccionó sorprendido el conductor. Fátima, con la voz de Susana, insistió: "Para mí que ahí hay sexo, sí, veo una onda...".

"¡Susana por favor, estamos en el aire!", exclamó entre risas el animador. Y la humorista volvió a la carga: "¿Estás enamorado de Ana Rosenfeld?".

Ahí Mateyko, más serio, admitió sus sentimientos hacia la abogada: "Sabes que está escuchando Ana, ¿no? Yo te lo cuento a vos Susana y te confieso: soy muy amigo de Ana pero desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto, es bella, es una mujer como para enamorarse. Pero ella, y lo ha dicho en la revista Pronto, tiene todavía el corazón con pequeños agujeritos".

"Sos el caballero de toda la vida, eso no lo perdiste", finalizó Fátima en su caracterización de Susana. Ana Rosenfeld sufrió en octubre de 2021 la pérdida de su marido y compañero de vida Marcelo Frydlewski, quien murió a los 67 años en Estados Unidos en medio de un complicado cuadro de salud.

La tildaron de "trucha" y explotó: Ana Rosenfeld disparó contra Yanina Latorre

Aunque tuvieron una gran amistad, el vínculo entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre se quebró. Después de la muerte de Marcelo Frydlewski, el marido de la abogada, nunca volvieron a tener la misma relación. La angelita asegura que ella era más cercana al empresario y no a la jurista.

Este viernes, en una nota con Mañanísima, la letrada le tiró indirectas a la panelista. Carmen Barbieri quiso saber por su defensa a Juan Darthés, a la cual ella renunció y, posteriormente, le valió una sanción de parte del colegio de abogados.

“Estuve suspendida un año. Pero, ¿qué ética puedo faltar de un caso que no conozco? Lo único que dije es que no puedo ser abogada para un caso, ponerme la camiseta y defender a una persona en un caso que no conocía ni sabía de qué se trataba y que no iba con mis principios”, le explicó Ana a la conductora.

“Yo no quería saber ni preguntar. Y el colegio de abogados se excedió realmente en considerar que yo había violado un secreto. Primero porque no lo abandoné (a Juan Darthés). Me senté a hablar con él y con su mujer, María, y él me dijo que me entendía perfectamente. No era mi tema y yo no entendía nada”, siguió.

La abogada recordó que, pese a haber renunciado, puso a disposición todos sus recursos administrativos para colaborar con Fernando Burlando, que continuó con la defensa del actor. "Pero no lo abandoné. De hecho, puse mi estudio jurídico a disposición hasta tanto Burlando se encargó de la defensa”, remarcó.

Ana Rosenfeld apuntó -sin nombrarla- a su ex compañera de LAM. "O sea que todas las estupideces que se han dicho y que siguen repitiendo ‘las personas que no me quieren’... Yo no voy a salir a contestarles a cada una porque una persona muy sabía me dijo: No aclares que oscurece”, sostuvo.

Su referencia a Yanina quedó clara cuando habló de la acusación que recibió de Yanina, que deslizó que la abogada compró carteras truchas: "Han llegado a decir que mis carteras no son compradas donde corresponden”.

De todos modos, Ana Rosenfeld dijo que no le afecta lo que dicen los demás de ella. "La verdad que cuando te dicen estupideces y te quieren agredir, a mi no me toca”, cerró.