La tildaron de "trucha" y explotó: Ana Rosenfeld disparó contra Yanina Latorre

“Estuve suspendida un año. Pero, ¿qué ética puedo faltar de un caso que no conozco? Lo único que dije es que no puedo ser abogada para un caso, ponerme la camiseta y defender a una persona en un caso que no conocía ni sabía de qué se trataba y que no iba con mis principios”, le explicó Ana a la conductora.

“Yo no quería saber ni preguntar. Y el colegio de abogados se excedió realmente en considerar que yo había violado un secreto. Primero porque no lo abandoné (a Juan Darthés). Me senté a hablar con él y con su mujer, María, y él me dijo que me entendía perfectamente. No era mi tema y yo no entendía nada”, siguió.

La abogada recordó que, pese a haber renunciado, puso a disposición todos sus recursos administrativos para colaborar con Fernando Burlando, que continuó con la defensa del actor. "Pero no lo abandoné. De hecho, puse mi estudio jurídico a disposición hasta tanto Burlando se encargó de la defensa”, remarcó.

Ana Rosenfeld apuntó -sin nombrarla- a su ex compañera de LAM. "O sea que todas las estupideces que se han dicho y que siguen repitiendo ‘las personas que no me quieren’... Yo no voy a salir a contestarles a cada una porque una persona muy sabía me dijo: No aclares que oscurece”, sostuvo.

Su referencia a Yanina quedó clara cuando habló de la acusación que recibió de Yanina, que deslizó que la abogada compró carteras truchas: "Han llegado a decir que mis carteras no son compradas donde corresponden”.

De todos modos, Ana Rosenfeld dijo que no le afecta lo que dicen los demás de ella. "La verdad que cuando te dicen estupideces y te quieren agredir, a mi no me toca”, cerró.

Yanina Latorre destrozó a Ana Rosenfeld con una anécdota de una fiesta en su casa: "Una desubicada"

Desde hace años que Yanina Latorre decidió romper su relación con Ana Rosenfeld. La panelista siempre tuvo un gran vínculo con Marcelo Frydlewski, el marido de la abogada. Sin embargo, luego de la muerte del empresario, ellas se fueron alejando.

Semanas atrás, en LAM, la mujer de Diego Latorre habló de su fiesta de cumpleaños, que realizó para amigos y familiares.

Después de comentar cómo fue la celebración, la angelita recordó que, hace tres años, Ana Rosenfeld estuvo en su casa, también con motivo de una fiesta por su aniversario.

En esa oportunidad, la abogada tuvo un gesto, que no fue del agrado de Yanina. "Decía que no comía harinas. Entonces, fue a la cocina y pidió provoleta. El boludo de Diego le descongeló una provoleta. Eso es ser una desubicada".

La angelita remarcó que, desde ese momento, le hizo la cruz a la jurista. "Se puso intensa. Iba a la cocina y molestaba a Rosa, la chica que trabaja en casa. Ella quería comer provoleta. Había de todo. Si no te gusta el arroz, podes comer otra cosa", sentenció.