Juana Repetto cruzó a Sebastián Graviotto tras el descargo que hizo por la separación: "A veces..."

Lo cierto es que desde las redes sociales, tras ese descargo, Juana Repetto compartió una profunda reflexión junto a imágenes con sus hijos Toribio y Belisario.

"Aunque a veces uno se sienta así... Sos buena mamá, una buena mujer. Estás en camino y eso ya es un montón", precisó en una historia desde la cuenta de Instagram databyjuarepetto.

"No todo tiene que estar perfecto para que estés bien. Confiá. Vos también estás en tu lugar", continuó en otro mensaje con un consejo para sus seguidoras.

"A veces te olvidás, pero lo estás haciendo bien. Sos una buena mamá. Sos una buena mujer. Tus hijos están bien. Vos estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque a veces duela, te dé miedo o te sientas perdida... estás en camino. Confiá. Todo está en su lugar. Vos también", siguió analizando Juana Repetto.

Y cerró tras separarse de Sebastián Graviotto: "A veces necesitás que te lo recuerden. Estás haciendo lo mejor que podés. Y aunque no lo veas todo el tiempo… eso ya es muchísimo. Guardalo, compartilo, repetilo cuando lo necesites".

La confesión de Sebastián Graviotto tras la separación de Juana Repetto: "Quería..."

Sebastián Graviotto se expresó en las últimas horas en sus redes sociales y habló de su reciente separación de Juana Repetto.

"No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’, ‘La mujer que te perdiste’... Estoy de acuerdo que es una gran mujer, que admiro un montón, pero quería contar un poquito que fue una decisión tomada en conjunto", comenzó diciendo en un video que subió a sus historias de Instagram.

Luego, reveló: "Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil".

"Hoy no alcanza, o por lo menos así lo vemos, lo que pase en el futuro no lo pienso tanto. Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos", siguió.

"Estoy viviendo el presente con dolor interno por lo que implica la separación, no despertarme en las mañanas con ella, con Toro, con Beli", expresó el deportista.

Además, admitió que está triste: "Trato de tomarme la vida de manera positiva, por más que por dentro esté un poco roto. No creo que me vean roto, tirado llorando en un lado, es mi forma de ser y me parece que ese es el camino".