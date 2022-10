Juana Repetto mostró y respondió a un desubicado comentario que recibió de otra mujer

juana repetto 1.jpg

"Qué horrible sos", fue el comentario que le hizo una usuaria a Juana Repetto. A lo que ella respondió fuerte y con una categórica reflexión del tema.

“Siempre mujeres siendo tan horribles con otras mujeres, no dejo de sorprenderme”, lanzó Juana Repetto. Y agregó tajante: “Mis tetas llevan amamantando más de 4 años y medio. Horrible debe ser lo que sentís para tirar tanta mierda…”.

“Y, a mi cara le pasaron los años, amiga, no me opero ni me hago botox, que va ser. Lamento lo de tu vagina arrugada”, cerró Juana indignada.

Juana Repetto se mostró con y sin filtro para realizar una dura reflexión

Juana Repetto se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante los efectos de las redes. La actriz hizo eco de una significativa foto de su rostro; una mitad con efecto y la otra sin, al natural.

Junto al filtro que la mostraba con y sin retoques, Juana Repetto señaló: "Pensar que hay gente que los usa a diario ¿Qué pasa después cuando se ven al espejo? ¿Cómo se sentirán? Es jodido", reflexionó la actriz.