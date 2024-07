Juana Repetto estalló contra los haters y explicó de qué trabaja y cómo hace para costear sus viajes

Luego puntualizó en su trabajo y explicó: "Logré tener una empresa que nada tiene que ver con los medios de comunicación y ustedes no saben de qué carajo se trata y es mi laburo principal, mi ingreso principal. A pesar de poder contar con el apoyo de mis viejos, lo cual me hace sentir muy bendecida y tranquila”.

“Pero si fuese real que me mantienen mis papás, ¿qué te importa? Punto número dos, ¿quién te dice que no trabajo porque no lo muestro en las redes?”, agregó.

Juana Repetto vacaciones

Por último, se refirió a los viajes y sentenció: "Les hace saltar la chaveta con que soy mantenida, vaga, que no laburo, que cómo hago para vivir viajando. En principio, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermano o mi tío me invitan a un viaje familiar y me dicen: ‘Che, los invitamos a un viaje familiar, ¿vienen?’. Obvio, yendo, ¿les vas a decir que no?".

“No es el caso de este viaje, ni el 99% de los que hacemos. Los viajes, en su gran mayoría, casi todos, nos los bancamos nosotros mismos o marcas con las que trabajamos, porque también es un trabajo. Yo trabajo con algunas marcas que me permiten viajar un poco más de lo que podría sin este tipo de laburo. Así que soy muy agradecida de tener un trabajo que me permita viajar y ¿saben gracias a quién? Gracias a vos, gracias por ser tan conch…", finalizó.

Embed

Juana Repetto expuso su impactante cambio físico y reflexionó acerca de su salud

Este jueves en sus redes sociales Juana Repetto publicó un profundo posteo donde reflejó su importante cambio físico en imágenes y también se sinceró acerca de la lucha contra los prejuicios e inseguridades sobre su salud.

"Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobre peso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones", comenzó diciendo y aseguró que el cambio comenzó poco después del nacimiento.

Luego, detalló como fue el proceso y recordó: "Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación e incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente".

Juana Repetto cambio fisico

"Y aquí comienza la mejor versión de mi, sin lugar a dudas. Esta terapia que empecé post parto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada", expresó.

Además, afirmó: "Déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre lo cual es obvio, si no en todo sentido".

Por último, animó a sus seguidores a no darse por vencidos si están en la misma búsqueda y finalizó: "Se puede. No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, se labura y se sale! Se los prometo".