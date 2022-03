Juana Repetto respondió a las críticas por las zapatillas de su hijo

Y agregó: “Cuando veo el aluvión de mensajes haciéndomelo notar le pasé una toallita que no me costaba nada, y le limpié un toque la goma. Siguen ‘sucias’ porque están MANCHADAS, la tela se manchó con barniz y no va a salir, pero le gustan esas y le van perfecto”.

juana repetto 1.jpg

En tanto, la actriz remarcó: “LAS VA A USAR ASÍ. No considero que sus zapatillas definan NADA de él ni de su higiene ni de mí como madre. Que tenga la goma de las zapatillas embarradas no significa que él esté sucio, mucho menos que tenga olor. Se baña todos los días. Bah, alguno del finde quizá no y no por eso tiene olor ni mucho menos”.

“Y las medias fue peor, literalmente tres agujeros cada una. Las tenía guardadas hecha bollito lavadas, blanco impoluto y< cuando las abrí todas agujereadas. Bue, eran las únicas blancas, se las quiso poner y a mí ME DA IGUAL”, aseguró Juana.

juana repetto 3.jpg

Y siguió: “Pero no por eso dejé de ir a comprar medias blancas nuevas para el cole. Porque ahora empiezan: si no te importa, ¿para qué les compraste medias nuevas? Porque no me importa sino lo noto y si lo noto no me cuesta nada. Si lo hubiese notado lo hubiese hecho antes, lo que no quita que me parezca CERO GRAVE. En esta casa importan OTRAS COSAS”.

“Importa habernos levantado felices, ansioso, desayuno planificado del día de anterior, la expextativa de la nueva rutina matinal, la mochi nueva, el snak y su termo nuevo, la sala de arriba, preparnos para ir todos juntos, los amigos. Todo fue hermoso, ¡una mañana espectacular! ¡Imagináte lo que nos importa o modifica el estado de sus zapatillas! ¡Nada!”. finalizó contundente Juana Repetto.

juana repetto.jpg

Juana Repetto reveló el problema que sufre con su hijo desde que arrancó el jardín

Juana Repetto es muy activa en sus redes sociales y admitió incluso el problema que está atravesando con la alimentación de Toribio, su hijo de 5 años, desde que arrancó el jardín de infantes.

La actriz reveló que Toro, como suele llamar al niño, ahora ya no come verduras. “Por suerte come mucha fruta y eso me deja más tranquila”, indicó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

“En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, dijo y tuvo la reacción de sus seguidores.

image.png

Entonces, Juana confesó que llegó a un acuerdo con Toribio para que los viernes almuerce "alguna de sus comidas favoritas": “En el cole de Toro cada uno se lleva su vianda. Por lo que, a pesar de que el colegio sugiere que envíen comida saludable, cada madre le manda lo que quiere”.

“A nosotros nos re perjudicó. Mismo en los cumples comen porquerías (panchos y esas cosas) y vuelven llenos de caramelos que en casa regalamos porque Toro no consume (al menos en casa, andá a saber cuántos se lastra en el cumple, a pesar de que le pido que no lo haga)”, explicó. Entonces, la morocha afirmó que es "un drama" regalar la bolsita de caramelos del cumple.

“Son pésimos para la salud y ni hablar de la cantidad de azúcar y colorantes y cosas que dañan la salud integral", y sumó que eso era un problema incuso dental.

"Ni caramelos y chupetines, que ama y se desespera, ni galletitas dulces que, por suerte, no le gustan. En casa nunca hubo y no hay, pero además no le gustan salvo alguna en especial, que igual no consume, salvo que le robe a algún compañero en el jardín”, agregó Repetto.