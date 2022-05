Juana Repetto se mostró con y sin filtro para realizar una dura reflexión

Con la imagen que compartió a través de sus stories de Instagram, se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante efectos de la red social.

Junto al filtro que la mostraba con y sin retoques, Juana Repetto señaló: "Pensar que hay gente que los usa a diario".

"¿Qué pasa después cuando se ven al espejo? ¿Cómo se sentirán? Es jodido", reflexionó la actriz.

Juana Repetto

Profunda reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad

Tras mostrar sus cambios físicos a casi un año de dar a luz a su segundo hijo, Juana Repetto, madre de Toribio y Belisario, compartió en Instagram distintos mensajes que le llegaban sobre la maternidad y el amamantar a un bebé a libre demanda, lo que generó voces a favor y en contra entre sus seguidores.

La actriz compartió a través de sus stories de Instagram las críticas que le hacen en la red social y dejó bien en claro que está harta de que la cuestionen.

"Una mujer que duerme con el bebé, chico, prendido a la teta... Aunque mientras lo tenga prendido ronque... Aunque se levante y sólo una se despierte para prenderlo a la teta y siga durmiendo... ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?", expresó contundente.

Y remarcó que está cansada de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda: "Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un 'pero si roncas para mí dormís, descansas'".

"Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar. No sólo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, sino que entregás parte de tu cuerpo entero, físico, hormonal, psíquico...", puntualizó Juana Repetto.

"¿Cómo alguien te cuestiona porque roncas o dormís cuatro horas de corrido? Me cuesta girarme, sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir durmiendo cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20.00 durmiendo a Toro. ¿Porque soy una vaga? ¿Porque me alimento mal? O será porque no descanso.... No dejen que nadie las confunda y que no se valore el trabajo que una hace en casa", cerró contundente.