Juanita Tinelli reveló el maltrato que sufrió en un casting en París: "Me dijeron que era muy gorda"

En diálogo con Puro Show (El Trece), Juanita se mostró reflexiva sobre la exposición y su trabajo. Mientras que por un lado confió que sintió cierto temor grabar el reality familiar, por otro lado se re refirió a los haters con los que lidia a diario.

Embed

“Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado por mi cuerpo y encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Soy flaca por mi genética, si ves a mis papás...”, explicó y agregó sincera: “Pero es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que la verdad que digo ‘que se vayan todos a la...‘”.

Fue allí cuando uno de los cronistas le consultó si en algún momento el mundo de la moda le hizo alguna marcación sobre su físico. “Sí, en París. Estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda”, reveló Juanita Tinelli ante el asombro de todos.

“Sí, fue así, pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante. Y bueno, creo que a partir de eso, después lo demás, es como, ¿qué te importa?”, concluyó sobre el tema para luego asegurar que sigue de novia a pesar de las versiones de crisis que circularon este verano.

Juanita Tinelli - En un casting me rechazaron por gorda - captura Puro Show.jpg

La directa reacción de Juanita Tinelli ante los rumores de una escandalosa separación de Camilo Castagnola

En febrero pasado, Pepe Ochoa lanzó una picante información en LAM (América TV) en torno a la escandalosa separación de una famosa a poco de blanquear el romance. "Ella es muy famosa, él es un tipo mega y fue una relación muy corta, empezó muy bien, terminó muy mal. Se puso de novia, cumplieron dos meses y ella es modelo, él polista, es primer hervor", comenzó el panelista.

Y luego reveló que los nombres de los protagonistas de esa historia eran Juanita Tinelli, hija de Marcelo, y el polista Camilo Jeta Castagnola. "Ella es Juanita Tinelli que se separó de su novio Camilo Castagnola. ¿Qué pasó acá? Él va y viene, va y viene. Él estaba más en Cañuelas y ella más en Buenos Aires", reveló Pepe Ochoa.

Embed

Y destapó el escandaloso motivo de la ruptura: "Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él tenía una relación paralela. Lo peor es que Juanita se entera porque alguien del entorno de Camilo, que no la soportaba, le contó directamente a Juanita la situación".

Lo cierto es que rápidamente llegó la respuesta de ambos protagonistas desde las redes sociales y con una romántica postal enfrentaron la versión de crisis y separación. En la imagen que subió Juanita Tinelli a sus historias de Instagram se la puede ver sacando la lengua con lentes de sol y abrazada a Camilo, muy relajada.

juanita tinelli camilo castagnola juntos desmiente rumores de separacion.jpg

Y esa misma foto fue reposteada desde su cuenta por el joven polista y agregó el emoji de un corazón, dejando en claro que siguen juntos y enamorados.