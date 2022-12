Julia Mengolini le quiso dar un consejo a Pampita, pero fulminó a su marido Roberto García Moritán

En ese marco, la periodista salió a defender a la joven política, y la terminó ligando Carolina Ardohain.

image.png

"Pampita, hermana, estás para más loca. Sos la chica más linda del país y estás con el más idiota", manifestó la panelista de C5N en su cuenta de Twitter.

Como era de esperar, el posteo recibió cientos de comentarios, pero la mayoría fueron en contra de la también abogada.

Buena parte de las interacciones con el tuit coincidían en reprocharle que, siendo tan feminista, meta a la modelo en la polémica, y además se refiera a los cánones de belleza, siendo muy contradictoria con sus palabras.

JULIA MENGOLINI TUIT CONTRA MORITÁN.jpg

Julia Mengolini, sacada en una nota: furia, insultos y un exabrupto contra Ángel de Brito

Julia Mengolini estalló con todo contra LAM y Ángel de Brito. La conductora se indignó con el conductor y las angelitas ante una cámara del programa de América TV.

"No me podes agarrar de 'prepo' para esas hijas de p...", exclamó antes vio que le querían hacer una nota.

"Ángel de Brito es un hijo de p... Lo último que hizo fue una operación, donde publicó mi sueldo. Trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya", siguió la conductora, indignada.

image.png

El cronista intentó explicarle que quería haberle una entrevista sobre sus dichos respecto al reality del Pampita. Sin embargo, Mengolini se negó a hablar con LAM.

"No es con vos, es con ellos", insistió la conductora, que no quiso que pasen su violenta reacción en el programa. "No pongas esto al aire. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!", sentenció.