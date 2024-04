Julia Mengolini volvió a la carga contra Yanina Latorre: "Tilinga"

julia mengolini sobre yanina latorre.jpg

"No encuentro otra explicación. No es que yo sea linda naturalmente y ella fue un ort... de fea y compró la belleza con mucha guita y dolor, es que yo tengo corazón donde ella tiene un quiste de grasa", agregó filosa Mengolini.

Pero, ¿por qué la periodista publicó ese tuit? Resulta que Yanina había hecho un fuerte comentario sobre Mengolini tras pedir suscripciones para la radio Futurock: "Ya no sabe como sacarle guita a la gente. 'Cobra' para seguir adoctrinando".

yanina latorre sobre julia mengolini.jpg

Yanina Latorre encontró infraganti a Diego haciendo algo impensable y se lo reprochó frente a todos

Además de su rol de angelita en LAM (América TV), Yanina Latorre conduce a diario su propio ciclo radial en El Observador, en el que comparte micrófono con su marido, Diego Latorre, y a veces también con el hijo de ambos, Dieguito, quienes se ocupan de la columna deportiva del programa.

Lo cierto es que recientemente se generó una impensada discusión familiar en pleno aire, cuando en medio del programa analizaban las repercusiones de Gran Hermano (Telefe), y Yanina detectó que su marido y su hijo, en lugar de prestar atención e intervenir en el ciclo, miraban entretenidos un partido de fútbol desde sus teléfonos celulares.

“¿De qué se están quejando Diego y Dieguito?”, lanzó sorprendida Yanina Latorre al ver cuchichear a su hijo y su esposo, a lo que el exfutbolista confesó despreocupado “Estamos viendo un partido acá”.

Yanina y Diego Latorre cruce en El Observador por GH.jpg

“¿Ustedes vienen a ver un partido de fútbol?”, preguntó entonces la angelita descolocada completamente, lo que hizo que Diego intentase defenderse al deslizar: “Mientras ustedes hablan de Gran Hermano, que a mí me aburre muchísimo...”. Pero Yanina lo interrumpió preguntándole picante “¿Y qué venís a hacer acá?”.

“No quiero hablar de Gran Hermano. No me interesa. ¿Todos los temas que están acá me tienen que interesar a mí?”, se quejó Diego Latorre y arremetió para que no quede duda alguna: “No me interesa ni quiero que me interese”.