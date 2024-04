Yanina Latorre reveló cómo logró convencer a Diego para trabajar juntos por streaming: "Lo extorsioné"

El ciclo podrá verse en la nueva plataforma Bondi a través de YouTube. En el mismo, adelantó en diálogo con PrimiciasYa, hablarán de la pareja, de las peleas, de las idas y vueltas, de los encuentros y desencuentros tras 30 años de matrimonio.

Yanina Latorre

-¿Cómo vivis la previa al debut en Bondi?

Por ahora no pienso, supongo que los últimos tres o cuatro días antes me da ansiedad. Ahora estoy feliz, super confiada y nos vamos a cagar de la risa. Pero dos días antes digo '¿para qué lo hice? No tengo nada que contar, no se me va a ocurrir nada, no voy a ser graciosa'... Pero creo que es parte del laburo nuestro, el pánico escénico.

-Pero no estarás sola, Diego se sumó a este proyecto...

Así es, voy a estar con Diego y una pareja más que no me dejan decir aún. Creo que no hay una pareja haciendo streaming y con esa temática. Todo lo que pasa después de los 40, de los 50 y 30 años de matrimonio. Una pareja normal, yo no soy hipócrita y cuento lo real como lo de no aguantar al marido y que ya pasamos la barrera del dolor.... Creo que vamos a tener un buen ida y vuelta y nos vamos a divertir. Odio al famoso que dice que 'mi marido es mi cable a tierra, es mi contención'... es todo mentira eso.

-¿Costó mucho convencerlo a Diego?

Él no quería saber nada, lo obligué prácticamente, lo extorsioné, le supliqué e hice un drama (risas). Le dije con todo lo que hice por vos, todo lo que te ayudé cuando jugabas... Lo engañé un poquito al principio, le dije que en realidad la persona que yo quería no podía porque estaba de viaje, y si me podía hacer la gamba un tiempo. Entre idas y venidas lo dejé a él. Diego viene conmigo a la radio una vez por semana -por el pase- y es muy gracioso. En 30 años nos podemos decir cualquier cosa y está todo bien. Te odiás y te amás.

Yanina Latorre y Diego Latorre.jpg

-Tu hijo también ayudó a que él acepte...

Mi hijo Diego además me recomendó a las dos personas que van a laburar con nosotros y que son más jóvenes. Yo creo que el streaming es para gente más joven. Yo por suerte tengo un público grande y un público joven por todo lo que hice durante la pandemia en mis redes. De hecho mi hijo de 20 se divierte con lo que hago, cosa que es rarísimo. Él fue el que me ayudó en todo, sobre todo desde el lado del humor. Todo va ir desde el humor y será un programa divertido. Yo soy mucho más incorrecta y Diego más sereno y más tranquilo. Pero, en ese encuentro entre la seriedad de él y me desfachatez, es lo divertido.

-¿Por ahora el programa irá unicamente los lunes?

El streaming por ahora será una vez por semana y si va todo bien, podríamos hacerlo dos veces. Yo tengo la radio dos horas y LAM dos horas todos los días. Diego también tiene mucho trabajo, yo creo que voy a poder, a mí me gusta hablar. Seguramente los primeros días a LAM llegue con lo último, pero me voy a reinventar.

Embed

Yanina Latorre: "No me imagino la vida sin LAM"

-¿Qué siginifica LAM después de tantos años?

LAM la verdad es parte de mi vida, yo no me imagino la vida sin LAM. Diez años, diez temporadas. Creo que Ángel es mi marido televisivo, nos miramos y nos entendemos. Disfruto mucho trabajar con él. Todos los años tengo ofertas para irme, pero te digo la verdad no me veo. Yo sé que puede ser el cambio, pero estoy tan bien que no quiero. Es como dejar un marido que lo amas con toda tu alma, yo me siento LAM y es parte de mi vida. Creo que logramos una marca que no es fácil y nos va muy bien con cambio de canal incluído. Pero a esta altura creo que no es el canal sino el programa que ya se instaló y hasta los chicos hacen videos en redes sobre LAM.

-¿A qué angelita, de tantas que han pasado, extrañas y te gustaría que vuelva?

Me gustaría que vuelva Analía Franchín, es la angelita por excelencia y que entiende todo el juego y el show. Es periodista, divertida y tiene data. Para mí no está bien aprovechada en el programa de Georgina. Telefe es un canal muy serio, no te podes delirar porque te retan por todo. Toda la parte de mierda que pasa en Gran Hermano la hacemos nosotros y ellos no lo dicen. Pasa algo con Lizy Tagliani y nadie habla. Yo soy más jugada. Otra que me gustaría y que trabaja conmigo en la radio es Pía Shaw. Si bien ella es más cagona que yo, sabe todo, es divertida, lo da todo, es laburadora y produce. Son las únicas dos angelitas que extraño, las demás me dan igual.

Embed

-Radio, televisión, streaming... ¿Se viene el unipersonal también este año?

Se viene este año el unipersonal. No puedo decir con quién estaré pero va a ser groso. Estoy viviendo un gran momento profesional y de vida familiar, y el momento es ahora. Mientras se pueda hay que laburar y decirle no a nada. Hay que aprovechar. Para septiembre estaré estrenando el unipersonal y estamos armando el equipo de trabajo. Se viene con todo.

e5cb5dc6-76e3-4fff-ab78-b550e4070d0f.jpg

RS FOTOS