Julián Weich durísimo contra El Trece, destapó la desconocida interna de "Un sol para los chicos"

"Un sol para los chicos, que se viene haciendo desde hace treinta y pico de años, empezamos remando en dulce de leche nosotros. Hoy se juntan millones de pesos gracias a la masividad que logró Un sol para los chicos", comenzó diciendo.

Julian Weich - captura Vamos las chicas.jpg

Al tiempo que frente a la consulta de si le costó mucho que el canal se comprometiese con la propuesta solidaria, Julián Weich fue tajante al revelar que "en canal 13 no lo querían hacer más al programa al principio", y aseguró que "les importaba un rábano Unicef". Fue allí que confió que era él quien "rompía los quinotos y decía 'hay que hacerlo otra vez'".

"Los primeros 10 años, que yo estuve conduciendo el programa, lo hacíamos porque yo con Matías Alonso (por entonces productor de eventos especiales del canal) y con otro par de locos rompíamos los quinotos para que se haga", remarcó contundente.

Julian Weich en Un sol para los chicos.jpg

En tanto, para hacer referencia a la respuesta del canal cuando insistía en continuar, año tras año, con "Un sol para los chicos", el conductor una vez más fue elocuente. Haciendo gestos con su rostro, dio a entender que no les interesaba. Y resaltó contundente que "a todo el mundo no le gusta ayudar... ni empresas, ni personas. No todo el mundo está pensando en ayudar".

Por último, el actor y conductor dejó en claro qué lo mueve a abrazar causas solidarias a lo largo de su carrera: "Mi objetivo cuando trabajo en algo solidario, no es solamente recaudar fondos. Es transformar a que la gente sea solidaria".

Julián Weich y su rol como embajador de UNICEF

Julián Weich se sumó a la causa de UNICEF en 1992 y en 1993 como conductor de la maratón televisiva Un Sol para los Chicos, con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos de la entidad en favor de la infancia argentina. Actualmente continúa como embajador de de UNICEF Argentina.