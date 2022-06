Explotó una interna entre Julián Weich y Susana Roccasalvo

"Está re caliente porque le están entregando entre 4/5 minutos tarde en un canal de aire. Pidió reunión urgente con el directorio. Arden los pasillos de Canal 9", escribió el periodista.

Al aire en Vivo para vos, Weich no ocultó su malestar.

El conductor entró al estudio y se tiró en el piso. "¡Son las 20:04.... y estoy como su número lo dice!", expresó, sumamente incómodo.

El descargo de Ángel de Brito tras el juicio que le ganó a Susana Roccasalvo

En enero del 2020, Susana Roccasalvo le inició una querella por un chiste que Ángel de Brito hizo al aire en LAM. El conductor se disculpó, pero su colega se enojó y decidió llevarlo a la Justicia.

En noviembre del año pasado, el periodista reveló que ganó el juicio y fue sobreseído luego de varias mediaciones.

Hace unas semanas en LAM, Ángel de Brito que la Justicia confirmó la sentencia en el litigio con su colega, Susana Roccasalvo, que deberá pagar los horarios de los abogados involucrados en la querella.

"Hice un chiste. Al otro día, dije en LAM: 'le pido disculpas a Susana'. Fue un chiste estúpido y podía terminar ahí, pero ella decidió ir presentar una querella", sostuvo el conductor.

Ángel indicó que nunca entendió por qué le tema escaló tanto. "Este tipo de cosas se arreglan al aire, por teléfono, de otra manera. No pasó nada tan tremendo. Me parece que no estuvo bien asesorada por su abogado", añadió.

Por último, Ángel reveló que nunca tuvo conflictos con su colega. "Nunca tuve problemas reales con ella. Nos hemos cruzado y nos saludamos", sentenció.