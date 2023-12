Juliana Díaz apuntó contra Julieta Poggio en la pista del Bailando 2023 tras las críticas: "No me extraña"

"Pero yo la crucé el otro día y estuvimos charlando, de fiesta, joda, todo bien", se sorprendió Juliana. "Acá, es así, te perdés dos días con alguien, es tremendo", le respondió Marcelo.

Y ahí disparó la ex Gran Hermano: "Me llama un poco la atención, porque no nos conocimos ni cinco minutos afuera de la casa. Igual, no me extraña, ya varias veces le ha tirado tierra a sus excompañeros. Yo creo que ahí se demuestra cómo es cada uno. Yo no voy a hablar mal de Juli. Cada vez que me preguntaron por ella, al contrario, siempre dije cosas lindas. Así que un besito, Juli Poggio".

Maxi Guidici se defendió tras las críticas por su polémico comentario: "Tengo amigos gays"

Después de que la participante del Bailando 2023 (América TV), Juliana Díaz, contara en la pista de baile que su ex, Maximiliano Guidici, había dicho que se haría gay antes de volver con ella, el ex Gran Hermano hizo un descargo en sus redes sociales.

En el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, Díaz había dicho: "No sé qué tiene de malo ser gay en principio. Después, no pasa nada, yo tampoco volvería con él”. “Creo que el mensaje está un poco errado, es un poco fuerte porque la gente puede elegir lo que le guste en cuanto a su sexualidad. La verdad, atrasa. Su comentario atrasa”, había remarcado.

Ahora, Maxi le respondió a su ex. "El otro día tuve que borrar la historia por algunas cuestiones. No tengo nada en contra de la gente gay, al contrario, tengo muchos amigos a los cuales adoro", comenzó diciendo. Y aclaró: "Cada uno puede hacer lo que quiera mientras se tengan buenas intenciones y sea buena persona".

"Para Juli, para Guille Barrios y para todos aquellos que intentaron sacar de contexto la frase. Porque si yo fuese gay y diría 'antes de volver con mi pareja me hago hetero', ahí nadie lo vería mal", lanzó y explicó: "Fue lo mismo lo que dije, cambiaría mi orientación sexual antes de volver con mi pareja".

"No dije nada malo de la gente gay, queridita Juli, queridito Guille... Que cada uno haga con su vida lo que le haga feliz", cerró Guidici.