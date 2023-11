Moria Casán fulminó a Juliana Díaz en el Bailando 2023: "Sos una ridícula, no sabés lo que es un show"

"Obvio, es un show, pero la falta de respeto hasta por ahí", le contestó Juliana. "En un juego no entra la falta de respeto, nena, te lo tomás personal. ¿Marcelo, me puede pagar una operación para cambiarme la jeta?", le preguntó al conductor.

"Wow, ¿un lifting?", dijo Tinelli. "No, cambiar de jeta, porque yo tengo una jeta muy expresiva, que traspasa la pantalla. La gente me compra hace 50 años por mi verdad. Y esta gente es sagrada y hace coreo", dijo señalando al jurado.

Ahí, Díaz le respondió: "Yo también tengo jeta. Y me sé defender muy bien, por eso no me gusta que me digan ridícula". "Bueno, mi amor, vos para hablarle a la gente mirás la pantalla. Yo digo ridícula, porque se me canta, esto es un juego, amora. Andá al psicólogo", le dijo Casán.

"A otra cosa mariposa", disparó Juliana. "Por eso, a otra cosa mariposa y mirá la pantalla, que este es tu mundo, el mundo pantalla. Vos no podés mirar a los ojos. Te digo ridícula nuevamente, vos no sabés lo que es un show y un juego", la fulminó la jurado del certamen.

No es novedad que Moria Casán y Fátima Florez no se llevan bien. Ambas están enemistadas por las imitaciones que hizo la rubia sobre la morocha, y ahora la One prendió la lengua karacteca y opinó sobre la comediante quien se convertira en primera dama el 10 de diciembre.

En LAM (América TV), el cronista Santiago Sposato le preguntó a la jurado del Bailando 2023 qué opinaba sobre la victoria de Javier Milei ante Sergio Massa. “No me vas a pedir que analice este país”, le respondió con humor.

“Yo por mi parte estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia y te voy a cantar la canción de Pinti: pasan los radicales, los liberales, pasan los inviernos, pasan los veranos y siguen los artistas”, sumó.

Acto seguido, el cronista quiso saber qué pensaba de la futura primera dama. “No voy a opinar, ¿primera dama de este país?”, ironizó. Ahí, Sposato le preguntó si podía comparar a Florez con Eva Perón y Moria, entre risas, lanzó: “No, socorro, me voy a mi casa”.