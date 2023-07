Juliana Díaz ventiló las internas en el grupo de los ex Gran Hermano 2022

Y agregó a "Nachito, El Cone, Coti, y Agustín es muy amigo mío también". Ahí, le consultaron si se reúnen y 'Tini' aseguró que "meten juntadas". "La verdad es que con la gran mayoría me llevo muy bien", dijo.

"Con los que por ahí no tenemos tanta onda o no es por falta de onda sino es porque no nos vimos más. No tengo la afinidad que tengo con otros...", reveló sin nombrar a aquellos ex Gran Hermano que, obvio, no le caen nada bien. Juliana dejó afuera a Romina Uhrig, con quien había tenido varias peleas dentro de la casa más famosa del país, a Julieta Poggio y a Daniela Celis.

Juliana Díaz confirmó su separación con Maxi Guidici y reveló qué fue lo que arruinó todo

Juliana Díaz y Maxi Guidici fueron la primera pareja que se formó dentro de la casa de Gran Hermano 2022, sin embargo este martes, después de varios rumores, su historia de amor llegó a su fin.

Así lo confirmó 'Tini' desde sus redes sociales con un video. "Hace poquitos días tomamos la decisión y nos costó muchísimo. La verdad es que hace dos o tres semanas venían circulando rumores de una separación, de un impasse y lo loco fue que nosotros salimos a desmentirlo con uñas y dientes porque en ese momento estábamos en un momento muy bisagra en nuestra relación", comenzó diciendo Juliana.

"Estábamos muy en paz, muy bien, muy felices... entonces no entendíamos muy bien el porqué del rumor. Inconscientemente los rumores nos llevaron a recapacitar un montón de cosas sobre nuestra relación y nos dimos cuenta de que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y clave para conseguir todo lo que queramos", admitió.

"Con Maxi nos hermetizamos mucho, creamos nuestra burbuja y es tanto que dejamos de sociabilizar, de hacer, de crecer y de hacer cosas de un modo individualista para nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que estamos herméticos de nuestra relación. Había mucha dependencia emocional. Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote", explicó.

"Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio. Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual", reflexionó sobre un posible reconciliación.

Por su parte, Maxi Guidici comentó el video y dejó en claro que la separación fue en buenos términos y que aún sigue enamorado: "¡Siempre voy a estar ahí para vos! ¡Ya nadaaaaa de nada va a cambiar mi amor por vos! como sea... Te quiero en mi vida".