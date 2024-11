Julieta Nair Calvo contó por qué su hijo tiene un parche en el ojo: "Intentamos desdramatizar..."

"Cada vez que subo algo de Nino (como le dice a su hijo) con el parche me llegan muchos mensajes de mamás y papás pregúntame como lo llevamos y si se lo deja o no. La realidad es que (más allá de que cada nena o nena es diferente) siempre intentamos desdramatizar y explicarle para qué era. Al principio lógicamente costó un poquito pero se adaptó muy rápido", indicó Julieta Nair Calvo.

Y agregó: "¡Tengan paciencia! (sabemos que no es lo más agradable de la historia tener un ojito tapado). Es solo un ratito por día y en el último control la oftalmóloga lo encontró mejor así que funciona y vale la pena el esfuerzo. Me encanta leer cuando me cuentan sus experiencias y compartirles las mías".

"Algo más: en casa todos los peluches tienen parche, se los puso Nino y les explicó para que era. A nosotros nos resultó bastante", concluyó la actriz su mensaje en redes y explicación del tema.

El parche se trata de un recurso que indican los oftalmólogos en niños pequeños para corregir la afección que se conoce vulgarmente como ojo perezoso y se refiere a que uno de los ojos tiene menos capacidad visual que el otro. Para tratarlo, se tapa el ojo más fuerte y se obliga al más débil a trabajar el doble, estimulando así su desarrollo.

El álbum de fotos de niña de Julieta Nair Calvo y el particular encuentro con una famosa artista

Julieta Nair Calvo abrió el baúl de los recuerdos y lo compartió en Instagram. La actriz mostró una serie de imágenes y videos de niña que enterneció a sus casi tres millones de seguidores en la red social.

Incluso, la madre de Valentino, fruto de su amor con Andrés Rolando, mostró una imagen donde se la ve sonriente con una cantante y actriz, a quien admiraba en su niñez, y la mencionó en la red social. "Encontré fotos", adelantaba en uno de sus posteos junto a la primera prueba de su época escolar.

En las fotos, Julieta Nair Calvo hizo un repaso por algunos momentos familiares que compartió con su hermano menor Lucho, a quien la une la pasión por los animales, la música y la naturaleza.

En uno de los videos que subió a sus historias, la actriz se mostró en la época escolar cantando una canción referida a una fecha patria: "Benderita celeste y blanca...", se la escucha entonar con mucha ternura.