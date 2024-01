Julieta Nair Calvo reveló el íntimo accidente que vivió en plena función de Tootsie y cómo lo resolvió

"¿Alguien se hizo pis alguna vez?” quiso saber también la conductora como consecuencia de las tentadas, a lo que Nair Calvo no dudó en confesar entre risas y levantando la mano: “¡Yo! Desde ya. Yo me hice pis, sí”.

Julieta Nair Calvo - Me hice pis de la risa en el escenario - captura Mañanísima.jpg

“¡Qué horror hacerse pis arriba del escenario! A mí me pasó. Y qué horror” reaccionó Barbieri a pura risa, al tiempo que Julieta agregó risueña: “Sí, charco”.

"Fue en una escena con Nico. No me acuerdo qué palabra me dijo él. Nico es muy gracioso cuando está haciendo a Dorita”, contó la actriz y detalló con picardía: “Entonces, en un momento me empiezo a hacer un poco de pis y cuando salgo de escena le digo ‘boludo, me hice pis’”.

“Me fui a cambiar la bombacha. No podía seguir toda la función meada”, remató entre risas Julieta Nair Calvo ante la engorrosa situación. Por último, explicó que desde que fue mamá, tiene una pequeña incontinencia urinaria.

Julieta Nair Calvo desmintió dos grandes mitos que se dicen sobre ella: "No fui pareja..."

En noviembre pasado Julieta Nair Calvo visitó el late night show de Fer Dente, Noche al Dente (América TV), y destacó qué dos datos de ella siempre tiene que salir a desmentir.

En la sección Dente Match, el conductor le dio a elegir a Calvo con quién haría una escena de sexo en la ficción. Las opciones eran Adrián Suar y Natalí Pérez.

julieta nair calvo.jpg

"Yo ya hice con Adrián la novela El host e hicimos de pareja", comenzó contando. "Vamos desmentir... esto se lo dije a La Chiqui", lanzó y ahí la interrumpió el conductor y agregó: "Dos cosas desmentiste en tu carrera".

"Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos", destacó la actriz. Para cerrar, Calvo eligió de las opciones que le dio Dente a Natalí: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".