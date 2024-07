Julieta Ortega reveló por qué no tiene pareja y si se siente sola: "No sé si lo elegí"

“Ya que elegís estar sola, ¿cómo haces para no sentirte sola de amor?”, quiso saber una fanática. Acto seguido, Julieta reflexionó: “No sé si lo elegí. No se me cruza el amor de pareja hace años y no lo cruzo, ni lo fuerzo. No me siento sola. Disfruto mucho de mi casa, del silencio, de mis amigas, de mi hijo, de mi trabajo, de la música, de los libros...”.

Y continuó: “Siento que la vida está llena de cosas para disfrutar y la pareja es algo divino cuando estás enamorada, pero es algo más de todo eso que está ahí para disfrutar”.

Por su parte, otra seguidora indagó: "¿Lograste estar en pareja y controlar los celos?". “Mi última pareja estaba hecha una seda. Bueno, ahora que lo pienso, habría que preguntárselo a él”, expresó la actriz con una foto de ella y su ex, Camilo Vaca Narvaja.

julieta ortega.jpg

Las sorpresivas declaraciones de Julieta Ortega sobre su actual vínculo con su ex, Iván Noble

Abocada por completo a su rol protagónico en "Sex, experiencia renovada" desde el mes pasado, y bajo la dirección de José María Muscari, recientemente Julieta Ortega reflexionó sobre la actual relación que mantiene con su ex, Iván Noble, con quien estuvo casada durante siete años y juntos fueron padres de Benito, hoy con 18 años cumplidos.

“No sé si somos amigos. Somos una pareja de padres, que es mucho para compartir con alguien. Es de las cosas más importantes que podés compartir con otra persona: un hijo y su crianza”, le confesó la hija de Palito Ortega a la revista Pronto sobre el cercano vínculo que mantiene con el vocalista de Caballeros de la Quema.

Iván Noble y Julieta Ortega .jpg

“Tenemos una responsabilidad muy grande, un respeto mutuo y creo que a los dos nos gusta cómo es el otro. Nos consideramos mucho. Yo considero mucho su opinión y hablamos un montón de Benito, aunque ahora cada vez menos porque él ya es grande, tiene su teléfono y habla con los dos por separado. No es como cuando era chiquito, que había que arreglar todo el tiempo cosas y combinar”, confió Julieta para detallar que ella e Iván continúan en permanente contacto.

Además, la actriz confió que el vínculo con su exmarido no se limita a lo relativo a su hijo en común, y admitió que Iván "es un tipo que me consulta cosas de su trabajo y yo del mío. No sé si somos amigos, pero tenemos una relación de cariño y respeto. Y la complicidad que significa compartir un hijo”, concluyó con su serenidad habitual.