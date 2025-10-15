A24.com

EN EL TEATRO

La risa de una espectadora obligó a Verónica Llinás tomar una picante decisión en plena función

La carcajada de una mujer del público durante la función de Una Navidad de Mierda fue tan potente que provocó la "tentada" general del elenco. Mirá el video.

15 oct 2025, 08:00
En una función de Una Navidad de Mierda, la comedia protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, una espectadora se tentó de risa y terminó provocando un efecto dominó entre los actores y el público.

Lo que comenzó como una carcajada espontánea se transformó en un verdadero estallido colectivo. En medio de una escena, la risa de la mujer se hizo tan fuerte y persistente que el elenco no logró mantener la compostura. Llinás, Fonzi, García Pintos y Gutiérrez intentaron continuar con el guion, pero rápidamente se contagiaron y terminaron riendo junto al público.

El episodio fue relatado luego por la propia Verónica Llinás en su cuenta de X (ex Twitter), donde compartió el divertido detrás de escena del momento: “Hay risas imposibles de sobrellevar. Ayer una espectadora nos hizo desbarrancar. ¡Qué fiesta!”, escribió la actriz, acompañando su mensaje con el video del momento en cuestión.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios de fanáticos celebrando la espontaneidad del elenco. Muchos destacaron que ese tipo de momentos son los que hacen que el teatro en vivo sea tan único e irrepetible.

De qué se trata la nueva obra de Verónica Llinás y Tomás Fonzi

En mayo de este año se estrenó en el teatro Premier “Una navidad de mierda”. Se trata de una comedia que explora con humor y profundidad las complejidades de los vínculos familiares y los secretos que emergen en las reuniones festivas.

Protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, y dirigida por Verónica Llinás y Peto Menahem, la obra invita al público a reflexionar, a través de situaciones inesperadas y diálogos agudos, sobre la aceptación, los prejuicios y las dinámicas familiares.

¿De qué se trata? Una familia se reúne para celebrar Navidad luego de tres años de no tener contacto con Elena, la hija menor, que se fue a vivir a Dublín luego de una discusión familiar.

Elena vuelve, con la intención de presentar a su pareja, Cindy. Pero hay algo que desconcierta a todos: Cindy es invisible para el resto de la familia.

El encuentro revive el antiguo conflicto que llevó a Elena a alejarse, y lo que empieza como una cena festiva se convierte en una situación tan absurda como reveladora.

Para evitar un nuevo escándalo, todos deciden seguirle el juego, hasta que ya no saben si están fingiendo o si algo más profundo está ocurriendo.

