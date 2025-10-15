La risa de una espectadora obligó a Verónica Llinás tomar una picante decisión en plena función

Embed

De qué se trata la nueva obra de Verónica Llinás y Tomás Fonzi

En mayo de este año se estrenó en el teatro Premier “Una navidad de mierda”. Se trata de una comedia que explora con humor y profundidad las complejidades de los vínculos familiares y los secretos que emergen en las reuniones festivas.

Protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, y dirigida por Verónica Llinás y Peto Menahem, la obra invita al público a reflexionar, a través de situaciones inesperadas y diálogos agudos, sobre la aceptación, los prejuicios y las dinámicas familiares.

¿De qué se trata? Una familia se reúne para celebrar Navidad luego de tres años de no tener contacto con Elena, la hija menor, que se fue a vivir a Dublín luego de una discusión familiar.

Elena vuelve, con la intención de presentar a su pareja, Cindy. Pero hay algo que desconcierta a todos: Cindy es invisible para el resto de la familia.

El encuentro revive el antiguo conflicto que llevó a Elena a alejarse, y lo que empieza como una cena festiva se convierte en una situación tan absurda como reveladora.

Para evitar un nuevo escándalo, todos deciden seguirle el juego, hasta que ya no saben si están fingiendo o si algo más profundo está ocurriendo.