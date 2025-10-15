La ridícula pregunta de Wanda Nara a Cachete Sierra que la hizo quedar mal en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity comenzó esta semana con la conducción de Wanda Nara y se van conociendo las primeras aptitudes de los participantes famosos para la gastronomía.
La conductora Wanda Nara le hizo una particular consulta a Cachete Sierra en MasterChef Celebrity que desató la risa de todos y tuvo gran repercusión en las redes.
En el segundo programa de la nueva temporada del reality, la conductora se volvió centro de muchos comentarios en las redes sociales por su particular pregunta a Agustín Cachete Sierra.
La curiosidad de Wanda Nara le jugó una mala pasada y motivó la reacción a pura sorpresa del actor ante la consulta que recibió cuando Germán Martitegui se disponía a probar el plato elaborado por el actor, el cual después recibió una aprobada devolución por parte del jurado que integran también Damián Betular y Donato De Santis.
Mientras el jurado intercambiaba sus primeras palabras con el participante y antes de probar el plato de pechugas de pollo a la sartén con champognones y ajo, ensalada fresca de cherrys, rúcula y albahaca, el chef le dijo: “No me gusta decirte Cachete. Pero bueno, te dicen Cachete”.
Ahí Sierra comentó: "Está muy bien". Y Wanda Nara intervino con su pregunta que desató la risa de todos: “¿Por qué te dicen Cachete?”. Al instante, el actor miró a la cámara y levantó los hombros y señaló su cara, dejando en clara la respuesta.
Luego, en su explicación a cámara, el actor explicó ante ese divertido momento que se vivió en el estudio: “De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí. Siempre fui cachetón de arriba y de abajo. Era Cachetón y después fue mutando a Cachete, que me parecía más amistoso. El de abajo está todavía sigue un poco, el de acá se fue”.
La conductora Wanda Nara chicaneó con humor a su ex pareja Maxi López y recordaron el pasado juntos al aire en MasterChef Celebrity (Telefe).
Wanda rompió el hielo con una presentación que hizo sonreír a todos los participantes. "Me presento, tu exmujer", lanzó picante apenas llegó al puesto de Maxi.
La conductora fue por más y quiso saber qué pensaba Daniela Christiansson, actual pareja del ex futbolista, sobre su participación en el reality.
"Quiero saber qué opina Daniela, quiero saber qué opina tu mujer de que estés en MasterChef", indagó la animadora. Maxi López, con humor y rapidez, respondió: "Lo mismo que mi ex: sorprendida".
La conductora no se quedó atrás y aprovechó para hacerle un reclamo con tono divertido: "Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer más hermosa, alta, flaca y linda que yo".
A lo que el padre de sus tres hijos varones le contestó: "Bueno, los dos metimos cambios", haciendo alusión a su ex relación de Wanda con el futbolista Mauro Icardi.
"A vos te fue mejor", remarcó Wanda, entre risas y complicidad en esta nueva etapa de paz y buen vínculo que tienen en los últimos años tras mucho tiempo enfrentados.