La ridícula pregunta de Wanda Nara a Cachete Sierra que la hizo quedar mal en MasterChef Celebrity

Ahí Sierra comentó: "Está muy bien". Y Wanda Nara intervino con su pregunta que desató la risa de todos: “¿Por qué te dicen Cachete?”. Al instante, el actor miró a la cámara y levantó los hombros y señaló su cara, dejando en clara la respuesta.

Luego, en su explicación a cámara, el actor explicó ante ese divertido momento que se vivió en el estudio: “De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí. Siempre fui cachetón de arriba y de abajo. Era Cachetón y después fue mutando a Cachete, que me parecía más amistoso. El de abajo está todavía sigue un poco, el de acá se fue”.

El original reclamo de Wanda Nara a Maxi López

La conductora Wanda Nara chicaneó con humor a su ex pareja Maxi López y recordaron el pasado juntos al aire en MasterChef Celebrity (Telefe).

Wanda rompió el hielo con una presentación que hizo sonreír a todos los participantes. "Me presento, tu exmujer", lanzó picante apenas llegó al puesto de Maxi.

La conductora fue por más y quiso saber qué pensaba Daniela Christiansson, actual pareja del ex futbolista, sobre su participación en el reality.

"Quiero saber qué opina Daniela, quiero saber qué opina tu mujer de que estés en MasterChef", indagó la animadora. Maxi López, con humor y rapidez, respondió: "Lo mismo que mi ex: sorprendida".

La conductora no se quedó atrás y aprovechó para hacerle un reclamo con tono divertido: "Tengo un montón de quejas para hacerte, porque te encontraste una mujer más hermosa, alta, flaca y linda que yo".

A lo que el padre de sus tres hijos varones le contestó: "Bueno, los dos metimos cambios", haciendo alusión a su ex relación de Wanda con el futbolista Mauro Icardi.

"A vos te fue mejor", remarcó Wanda, entre risas y complicidad en esta nueva etapa de paz y buen vínculo que tienen en los últimos años tras mucho tiempo enfrentados.