Revés judicial para Viviana Canosa: la decisión que tomó la Justicia tras la fuerte denuncia a varios famosos

"Bueno, así que salió ahora el fallo. Ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló, todo lo que se llenó de mierda, nos llenó de mierda a todos nosotros, por supuesto, nadie está involucrado, nadie tiene ningún tipo de nada. No hay imputación, no hay absolutamente nada, no se presenta ninguno", continuó dejando así en claro que nada de lo que denunció Canosa sobre ella y un grupo de celebrities del ambiente fue probado.

"Ningún papel, ninguna víctima, nada. ¿Por qué inventó todo esto la señora Canosa? Por rating. Porque está loca. Lo vamos a averiguar en distintos juicios que le estamos haciendo cada uno de nosotros. Esto sigue. Por supuesto que esto es el comienzo. Esta es la parte. Estábamos esperando que saliera esto. Pero bueno, ahora sabremos por qué lo hizo si en algún momento se presenta a declarar en alguno de los tantos juicios que tiene. Y tenemos toda la paciencia del mundo", concluyó tajante.

Elizabeth Vernaci y La Barbie - captura Intrusos de Radio Pop

Cuáles fueron las filosas revelaciones de Viviana Canosa tras su abrupta salida de El Trece

Aunque a comienzos de este año Viviana Canosa había celebrado con entusiasmo su llegada a la pantalla de El Trece, lo cierto es que su paso por el canal fue mucho más breve de lo esperado. El proyecto, impulsado por Adrián Suar, terminó desmoronándose en cuestión de meses.

Durante las primeras emisiones de Viviana en vivo, la periodista realizó fuertes acusaciones contra figuras del espectáculo nacional, a quienes vinculó con una presunta red de trata. Aquellas declaraciones marcaron el inicio de una etapa turbulenta que terminó por sellar su salida del canal.

Si bien el ciclo logró mantenerse al aire, con altibajos, hasta fines de julio, Canosa abandonó la conducción unos días antes del cierre definitivo. En paralelo, desde Carnaval, el programa de streaming que comparte con Jorge Rial —su antiguo rival mediático—, ya comenzaban a escucharse algunas indirectas dirigidas a su exseñal.

TW Viviana Canosa - El Trece no quería opinión

Ahora, con el programa fuera del aire, la conductora decidió romper el silencio ante las críticas que circulan en redes sociales y dar su versión sobre lo ocurrido. Todo comenzó cuando un usuario de X (ex Twitter) escribió en la cuenta del canal de streaming: “¿Quién les dijo que queremos ver cómo otros juegan todo el día? Lo único que miraba de El Trece era el programa de Viviana Canosa”.

Fiel a su estilo, la periodista no dejó pasar el comentario y respondió con contundencia: “Yo también los extraño mucho. Pero no querían opinión, ni política, tampoco información”, lanzó, dejando entrever las tensiones que marcaron su vínculo con la emisora.

Con esa frase, Canosa dejó claro que su salida de El Trece no fue por decisión propia sino por diferencias editoriales, reafirmando su postura de no ceder en su estilo frontal y polémico, aun cuando eso signifique quedarse nuevamente sin pantalla.