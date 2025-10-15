La nueva denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara por el polémico video que subió y borró: "Furia descomunal"

"El video que subió Wanda Nara y que después borró tras el final de su reality de cocina provocó una furia descomunal de Mauro Icardi en Turquía", comentó el periodista.

"Cuando lo vio no lo podía creer y en estos momentos su abogada Lara Piro está haciendo un escrito para presentar en la Justicia y que él lo va a firmar esta noche en Turquía, tarde de Turquía, para presentar ante el juez Adrián Hagopian", continuó.

"El video estuvo subido menos de diez minutos y se viralizó, sigue generando polémica", observó el panelista sobre ese material privado que compartió Wanda Nara en la redes y al instante borró.

En las imágenes registadas desde el living de su departamento en el Chateau Libertador, la conductora juntó a su círculo más íntimo entre los que se encontraba su actual novio y sus hijos, y se puede observar al novio de la conductora acariciando la espalda de una de las hijas dormida en un sillón, algo que enfureció a Mauro Icardi.

Embed

Wanda Nara reveló qué condiciones le puso Mauro Icardi para que le entregue las carteras

Wanda Nara sorprendió al contar qué le pidió Mauro Icardi cuando ella le insistió en varias ocasiones para recuperar las carteras que quedaron en Turquía.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo invitada al ciclo de streaming Sería increíble que se emite por Olga y dio detalles de la negociación con su ex para recuperar sus carteras.

"Mauro tiene una mudanza entera mía, como seis carteras Birkins", dijo la animadora en alusión a las carteras Hermès de cuero que valen fortunas.

Y agregó: "Y un montón de cosas más. Se lo pedí de mil maneras". Ante la duda de Nati Jota, explicó que Mauro Icardi no se las devuelve con la excusa de que "voy a volver", aunque aclaró que no como pareja: "Está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía", lanzó picante la mediática.

"La restitución, esa famosa que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo", concluyó Wanda Nara.