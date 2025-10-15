A24.com

Exclusivo: la palabra del famoso menos esperado que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

En diálogo con PrimiciasYa, este famoso conductor contó cómo fueron las grabaciones en reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity con Wanda Nara.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 15 oct 2025, 12:18
Horas después de que Maxi López debutara como participante de MasterChef Celebrity (Telefe), trascendió la información del viaje que tuvo que realizar el exfutbolista para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, que se encuentra transitando el séptimo mes de su embarazo en Ginebra, Suiza, en donde la pareja vive junto a su hija Elle.

Y los nombres de dos conductores muy asociados al canal de las pelotas se comenzaron a decir que podrían ocupar su lugar: Marley o Zaira Nara.

En diálogo con PrimiciasYa, Marley confirmó finalmente que él será el reemplazo del ex de Wanda Nara al menos por una semana. "Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", le contó el conductor de Por el mundo a este portal.

Sobre cómo vivió la jornada de grabación ya que tuvo que ser de "urgencia" su reemplazo, comentó: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", señaló Marley.

Desde el inicio se supo que la permanencia del exmarido de la mediática en el reality culinario no iba a ser sencilla. Para participar del programa, López tuvo que dejar atrás su vida en Suiza, donde vive con su esposa y su hija, Elle, y mudarse temporalmente al país. Este cambio implicó alejarse de su familia y adaptarse a un nuevo entorno, y para la señal, un jugoso contrato.

Qué le sucedió a Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López

Recordemos que Daniela Christiansson atraviesa su séptimo mes de embarazo alejada de Maxi López -quien se encuentra participando en MasterChef Celebrity (Telefe)- y al cuidado de la pequeña Elle.

El martes 14 de octubre informaron tanto en Intrusos (América TV) como en A la Tarde (América TV) que el exfutbolista tuvo que viajar de urgencia a Suiza, por el accidente que sufrió su pareja y que lo hizo público a través de un posteo en Instagram.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, manifestó Daniela.

Por suerte, el incidente no tuvo consecuencias graves. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró Daniela, buscando calmar a quienes siguen con atención el desarrollo de su embarazo.

“Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, compartió cómo transita esta etapa de gestación.

