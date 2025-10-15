La mujer de Maxi López realizó un contundente posteo tras su debut en MasterChef Celebrity: “Jamás haría algo....”

Así, explicó directa: "Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo".

IG Daniela Christiansson

Claro que admitió que la distancia es complicada y le resulta dolorosa estar lejos de su pareja en este momento de su segundo embarazo: "Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz ver lo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos".

"Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá. Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea", sumó sobre el estado anímico de la pequeña hija de ambos.

Y por si fuera poco, también se hizo un tiempo para referirse a Wanda Nara y su supuesto enojo con ella. "No hay ningún drama con ella. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos", aseguró.

Por último, Daniela Christiansson agradeció el cariño y respeto de sus seguidores que tanto se preocupan por ella su familia. "Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor", concluyó antes compartir la tierna postal del reencuentro entre padre e hija.

IG Daniela Christiansson reencuentro Elle y Maxi Lopez

Cuál fue el mal momento de Daniela Christiansson antes del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity

Mientras Maxi López continúa en Argentina grabando la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), que se estrenó este lunes 13 bajo la conducción de Wanda Nara, su esposa, Daniela Christiansson, preocupó a sus seguidores con un mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió la modelo sueca en una historia de Instagram, junto a una selfie donde se la veía visiblemente afectada por el incidente doméstico.

Afortunadamente, todo quedó en un mal momento y no hubo consecuencias mayores. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, aclaró después, llevando calma a sus seguidores y mostrando su habitual serenidad pese al susto.

IG Daniela Christiansson 1

Daniela también aprovechó para contar cómo atraviesa esta etapa avanzada del embarazo: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”, expresó con sinceridad.

El mensaje, sin embargo, fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta para Maxi López, quien lleva ya tres semanas instalado en Buenos Aires. El exfutbolista viajó al país tanto para reencontrarse con sus hijos como para cumplir con compromisos laborales, entre ellos su participación en el reality gastronómico que lo reúne nuevamente en pantalla con su exesposa, Wanda Nara.

Mientras él continúa con las grabaciones, Christiansson atraviesa los últimos meses de gestación desde Europa, enfocada en el bienestar de su bebé y compartiendo con sus seguidores la ansiedad y el cansancio propios del embarazo, que se sumaron al inesperado susto del día.