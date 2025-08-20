Tadeo Figueroa le ganó a la banca y se llevó más dinero en Trato Hecho

"Hay que saber cuándo parar", dijo el participante antes de enterarse de su acertada decisión. De esta forma, Tadeo le ganó a la banca ya que se llevó más dinero del que tenía en el maletín.

"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría. Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos", comentaba Santi Maratea en el prmer programa sobre la importante suma de dinero en premios.

Trato Hecho entregó más de 20 millones de pesos en su primera semana al aire

Santi Maratea hizo su debut como conductor de Trato Hecho el lunes 11 de agosto en el prime time de América Tv y en su primera semana al aire, el programa ya repartió un total de $20.925.000.

En el episodio inaugural, Ian, un kiosquero con grandes sueños, logró llevarse $7.500.000. Su objetivo es iniciar un emprendimiento familiar junto a su madre, y también poder colaborar con sus hermanos menores, a quienes quiere apoyar en su crecimiento.

En el segundo programa, Clara fue protagonista de un momento impactante: tenía los 20 millones en su maletín, pero decidió aceptar una oferta antes de llegar al final. Aun así, se llevó una suma considerable: $8.325.000. Su meta es comprar un departamento para su hija.

El tercer participante fue Marcelo, conductor de aplicaciones, quien buscaba saldar las cuotas de la propiedad que adquirió. Decidió quedarse con su maletín y terminó ganando $2.500.000.

Más adelante, Maxi Hermosa presentó su proyecto “La Pastacleta”, una bicicleta adaptada para cocinar y vender pastas en cualquier lugar. Su iniciativa tiene como propósito ayudar a su hermano menor, quien quedó con secuelas irreversibles tras un tumor en la columna. A pesar de no tener suerte en la elección de maletines, logró llevarse $600.000.

Finalmente, Tatiana emocionó a Maratea con su historia. El conductor no dudó en iniciar una colecta solidaria compartiendo el alias ulises.elmejor para colaborar con ella.

Tatiana necesita el dinero para modificar y adaptar la camioneta que utiliza para trasladar a su hijo de 14 años, quien nació prematuro y tiene parálisis cerebral.

En la sexta ronda, la banca ofreció $6.545.000. Tatiana hizo una contraoferta de 12 millones, que fue rechazada, obligándola a continuar. En el tramo final, quedó entre dos opciones: 2 millones o 20 millones. Al abrir su maletín, se llevó 2 millones de pesos.