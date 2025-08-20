Tadeo Figueroa le ganó a la banca y se llevó más dinero en Trato Hecho

Tadeo Figueroa le ganó a la banca y se llevó más dinero del que tenía en su maletín en el programa Trato Hecho (América Tv) que conduce Santi Maratea.
El joven de Misiones Tadeo Figueroa tuvo una genial elección en el programa que conduce Santi Maratea y ganó más dinero del que tenía en su maletín.
El nuevo participante de Trato Hecho fue Tadeo, quien tiene 24 años y es de Posadas, Misiones. Su familia está compuesta por su mamá, su papá y su hermana menor. Es maquillador y crea contenido para redes sociales.
El particupante quería el premio para abrir un local para su emprendimiento, una mini fábrica de postres que va creciendo de a poco y también busca ayudar a su familia con las deudas.
A Tadeo le tocó el lunes el maletín número con el número 9, que contenía la suma de 5 millones de pesos. En la ronda 7, la banca le ofreció 7,9 millones y Tadeo contraofertó 8,9 millones, trato que aceptó la banca.
"Hay que saber cuándo parar", dijo el participante antes de enterarse de su acertada decisión. De esta forma, Tadeo le ganó a la banca ya que se llevó más dinero del que tenía en el maletín.
"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría. Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos", comentaba Santi Maratea en el prmer programa sobre la importante suma de dinero en premios.
Santi Maratea hizo su debut como conductor de Trato Hecho el lunes 11 de agosto en el prime time de América Tv y en su primera semana al aire, el programa ya repartió un total de $20.925.000.
En el episodio inaugural, Ian, un kiosquero con grandes sueños, logró llevarse $7.500.000. Su objetivo es iniciar un emprendimiento familiar junto a su madre, y también poder colaborar con sus hermanos menores, a quienes quiere apoyar en su crecimiento.
En el segundo programa, Clara fue protagonista de un momento impactante: tenía los 20 millones en su maletín, pero decidió aceptar una oferta antes de llegar al final. Aun así, se llevó una suma considerable: $8.325.000. Su meta es comprar un departamento para su hija.
El tercer participante fue Marcelo, conductor de aplicaciones, quien buscaba saldar las cuotas de la propiedad que adquirió. Decidió quedarse con su maletín y terminó ganando $2.500.000.
Más adelante, Maxi Hermosa presentó su proyecto “La Pastacleta”, una bicicleta adaptada para cocinar y vender pastas en cualquier lugar. Su iniciativa tiene como propósito ayudar a su hermano menor, quien quedó con secuelas irreversibles tras un tumor en la columna. A pesar de no tener suerte en la elección de maletines, logró llevarse $600.000.
Finalmente, Tatiana emocionó a Maratea con su historia. El conductor no dudó en iniciar una colecta solidaria compartiendo el alias ulises.elmejor para colaborar con ella.
Tatiana necesita el dinero para modificar y adaptar la camioneta que utiliza para trasladar a su hijo de 14 años, quien nació prematuro y tiene parálisis cerebral.
En la sexta ronda, la banca ofreció $6.545.000. Tatiana hizo una contraoferta de 12 millones, que fue rechazada, obligándola a continuar. En el tramo final, quedó entre dos opciones: 2 millones o 20 millones. Al abrir su maletín, se llevó 2 millones de pesos.