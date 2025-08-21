La versión de Mauro Icardi tras el video del escándalo con los fans en un shopping de Turquía

La actriz también gritó fuerte en ese momento y luego los dos siguieron su camino ya escoltados de manera más firme por el personal de seguridad del lugar.

Lo cierto es que desde el lado de Mauro Icardi niegan que haya existido un "cabezazo" por parte del ex de Wanda Nara a un fan, según explicó Facundo Ventura en La posta del espectáculo y contó cuándo fue ese tumulto que quedó grabado.

"El video es del 2 de agosto", reveló el periodista, según consignó Pronto. Y agregó al respecto: "No hubo tal cabezazo. Fue en el estadio, llega un momento en el que el fanatismo se excede".

El hijo de Luis Ventura relató la versión de lo sucedido, de parte del entorno de Mauro Icardi, quien es muy querido por la afición del club donde juega: "El fanático, viéndolo tan cerca, queriéndolo tocar, no se dio cuenta de que estaba la China Suárez con sus hijos y la chocó, se la llevó puesta".

"Motivo por el cual, la China Suárez empezó a gritar y Mauro en defensa de quien es su pareja y su familia, lo corrió al fanático. Habían quedado Amancio y Magnolia apretados entre el tumulto de gente. Son cosas que le pasan a todas las estrellas", continuó el panelista.

Y cerró al respecto: "Me han escrito varios seguidores del club turco enojados con este fan. Icardi para ellos es un Dios. Estaban más emocionados por la vuelta al gol de él que por la victoria del equipo".

La furiosa respuesta de Wanda Nara al contraataque legal de Mauro Icardi

Wanda Nara apuntó contra su ex Mauro Icardi por su falta de compromiso con sus hijas y reveló detalles de una conversación reciente entre ambos, la cual según ella tiene grabada.

Esto se da luego de que la Justicia incluyó al deportista en el registro de deudores alimentarios tras las denuncias de la mediática donde lo acusa de no cumplir con sus obligaciones económicas por sus hijas.

La conductora lanzó picante desde sus historias de Instagram: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”.

En ese mismo tono, agregó: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”. Y remarcó: “Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas”.

Más adelante, reveló una reciente conversación con el delantero de Galatasaray y agregó que la misma está grabada por ella.

“Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste”, remarcó indignada. Y cerró con una picante advertencia sobre esa charla: “Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.