Julieta Poggio explotó indignada cuando se enteró que su mamá habría sido amante de Lucca Bardelli

En el programa, que se emite por el YouTube de Telefe, Julieta contó que le llegó esa información y le pareció algo totalmente desagradable. Visiblemente molesta, la ex GH explotó.

“Fue algo muy feo para mí, para mi familia, este rumor horrible que yo directamente no puedo reproducir porque me da náuseas, porque me angustia, porque me pone mal. Porque ya no es meterse conmigo, que se pueden meter con el por qué corté con mi relación, o por qué me peleé con tal, pero ya que se metan con mi familia a mí me duele porque no tienen nada que ver, y es feísimo para mi mamá leer la cantidad de cosa que tuvo que leer hoy”, expresó.

Julieta remarcó que el rumor repercutió muy mal en su mamá. "Son cosas que me angustian porque no son solo cosas que pasan por mí, se meten con mi mamá que es una persona que yo amo y que quiero que esté bien, y ella la pasó mal hoy”, sentenció.

Julieta Poggio Lucca Patricia.jpg

El video de Nacho y Julieta que despertó especulaciones sobre un romance secreto

Hace unos días, Julieta Poggio confirmó que se separó de su novio, Lucca Bardelli. "Ustedes ya lo saben, pero bueno quería contarles que, por el momento, ya no estamos más con Lucca", afirmó la ex Gran Hermano en el streaming Fuera de joda al hablar de la ruptura.

Disney -como le decían en la casa- se mostró bastante afectada por la noticia y agregó "Es difícil hablar de esto en un vivo. Está todo más que bien, pero bueno, estamos en un momento difícil. Él se merece lo mejor porque es una hermosa persona".

Enseguida, aparecieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con Marcos Ginocchio. "¿Hay alguien?", le preguntó Vero Lozano, en referencia al primo. "No, solo esto que les estoy contando. Y lo quería decir porque hay muchas especulaciones", aclaró.

En las últimas horas, se viralizó un video de Juli y Nacho en un evento. Las miradas y los gestos hicieron pensar a muchos que hay algo más que una buena amistad entre ellos. Por el momento, él sigue con La Tora y ella tiene el corazón libre.