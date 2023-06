El polémico y revelador gesto de Lucca Bardelli tras separarse de Julieta Poggio

julieta poggio 1.jpg

Fue Estefi Berardi quien desde sus historias de Instagram expuso el polémico mensaje que Lucca le dio like desde su cuenta: "No me gustan las mentiras y odio las excusas", fue la frase que el ahora ex de Disney leyó y dio like, avalando ese concepto.

Cabe recordar que Julieta y Lucca se separaron luego de casi tres años de relación y al poco tiempo de que la actriz terminó su participación en el programa de Telefe, donde llegó a la gran final que consagró a Marcos Ginocchio como el ganador.

¿Palito para Julieta?



Julieta Poggio, al borde de las lágrimas, habló de su separación con Lucca Bardelli

Julieta Poggio habló en LAM, América Tv, sobre su separación con Lucca Bardelli. Y aunque hay rumores de romance entre Marcos Ginocchio y ella, Disney al borde de las lágrimas se refirió con mucho cariño a su ex.

"Estoy medio triste hoy, si hablo mucho lloro", admitió la ex participante de Gran Hermano 2022."¿Es una decisión que te costó tomar?", le preguntó el movilero. "Muchísimo, duele un montón, estoy muy sensible", dijo con la voz entrecortada a punto de llorar.

"Sentía que era lo necesario para la relación, para terminar una relación tan sana que tuvimos y terminarlo de una manera linda", afirmó.

"Yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es. Terminamos de una manera muy linda y con respeto, como se merecía la relación", explicó Poggio.

El movilero quiso saber si ella tuvo que elegir entre su carrera y Lucca. "No, no fue una elección sobre mi carrera o él, sino que es algo que en una relación vos necesitás estar bien con vos misma para poder dar lo mejor", aseguró.

"Nunca me reclamó mayor presencia, siempre me apoyó en mi carrera, pero hay cosas que son difíciles de afrontar y cosas que nadie te prepara para recibir. Es un momento complicado", cerró la bailarina e influencer, quien no quiso revelar cuándo fue que cortó con su ex.