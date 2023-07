Lucca Bardelli aclaró por qué subió una foto besándose con un  hombre y apuntó contra su ex, Julieta Poggio

Lucca Bardelli

Así como le recriminó que lo bardee justo ella: "Por eso que salgas a bardearme en público, vos que siempre hablás de hate... Que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. O sea, tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano y tampoco me postulé así que tampoco tendría por qué haber quedado".

Fue allí que explicó: "Literalmente lo hice jodiendo a un amigo. Porque la subí 30 segundos. Mi amigo me dijo no la subas y la subí jodiendo etiquetándolo porque estábamos hablando, para que la vea. Bueno, alguien le hizo screen, se viralizó, mala leche, ya está... me chupa un huevo a mí que se viralice esa foto y a mi amigo también".

Lucca Bardelli le respondió a su ex, Julieta Poggio

Claro que a lo largo de las tres historias virtuales Lucca Bardelli también apuntó directo, aunque sin nombrarla, a los comentarios que hizo su ex novia Julieta Poggio.

"Me pareció cualquiera, como ninguneándome, hablando con soberbia. Y fuera de joda no lo digo para hacer puterío ni para que me respondan... Pero me parece cualquiera. Tienen un re lugar, una re visualización y que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con un amigo en mi Instagram... Claramente subo lo que quiero", expresó visiblemente molesto.

Y fue en ese momento cuando disparó contra Juli, al asegurar "Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona que estuvo en mi vida. Pero lo mismo... tirando carita, como ninguneando o diciendo 'mejor ni hablo, porque si hablo...' ¿Qué es ese ataque disimulado?".

Por último, Bardelli concluyó filoso en clara alusión al comportamiento de Julieta cuando todavía eran pareja: "Si yo también tengo que hablar, voy a la de resentido y digo 'le diste un beso'... Si yo después de cortar, dos meses [después] me doy un beso con un amigo jodiendo en mi Instagram está mal, pero si vos estando de novia o hacés es gracioso. No entendí la doble moral".