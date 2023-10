Julieta Poggio realizó una fuerte indirecta sobre su vida amorosa ¿para Marcos Ginocchio?

"Me tienen casada los hombres", comenzó diciendo y rápidamente todos en el estudio entendieron que se refería a una persona en particular. “Ah, está tirando algo dirigido. Para, hablale a esa persona Juli, sin decir el nombre”, planteó el conductor Nicolás Occhiato.

Juli Poggio y Marcos

Acto seguido, Julieta decidió hacerle caso y sentenció: “Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, expresen lo que sienten". “Yo no soy nada vueltera, siempre me comunico y dejo las cosas en claro. No te digo una cosa por un otra, y es lindo ser así”, explicó.

"¿Por qué no le decís a esta persona nos vemos a tal hora en este lugar?", indagó Nico. "¿Y vos que te pensás? Lo hice pero hay gente vueltera", confesó ella y de todas formas admitió que dicha persona solía aceptar los encuentros.

Para cerrar con el planteo, Flor Jazmín sugirió que le escriba un mensaje al aire y la hermanita picanteó: “Acá lo estoy mandando. Lo va a ver”.

El firme pedido de Julieta Poggio para desembarcar en el Bailando 2023: "Hay que hacer fuerza"

Claramente Julieta Poggio es una de las ex GH a las que no han parado de lloverle ofertas laborales desde que salió del reality. Desde las más variadas campañas publicitarias, su protagónico teatral en Coqueluche hasta la convocatoria para ser una de las figuras del Bailando 2023, de la que desistió al no poder acomodar sus horarios.

Claro que ahora que el programa de Marcelo Tinelli ya debutó en la pantalla de América TV con una increíble repercusión, y habiendo visto a sus ex compañeros haciendo de las suyas en la pista de baile más famosa de la televisión argentina, tal parece que Juli se dio cuenta de lo que se está perdiendo.

Es por eso que en las últimas horas, la bailarina y modelo hizo un vivo con una de sus hermanas donde le preguntaron si haría un baile en trío con alguno de los participantes del Bailando y su respuesta fue más que contundente.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Julieta Poggio dejó en claro sus ganas de desembarcar en el ciclo de Marcelo Tinelli. "Tengo ganas de hacerlo, hay que ver si me dejan, hay que hacer fuerza" lanzó contundente, al tiempo que detalló directa: "Quisiera de coach a la Cata que está con Lourdes Sánchez o con Barby Reali".