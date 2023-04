Julieta Poggio reveló los nombres de los ex compañeros de Gran Hermano 2022 con los que no quiere volver a hablar y dio sus motivos

Julieta Poggio .jpg

"Me sorprendí mucho con Agustín por ejemplo... no me gustó para nada cómo habló de mi, sin mi consentimiento. También vi cosas de Juliana y Maxi, que hablaron boludeces de mi, opinaron de cosas de las que no tienen idea... me difaman, inventan, me molestó realmente. Eso es obvio que lo hacen para seguir generando, para que se hable de ellos", enumeró Poggio descartando de plano cualquier tipo de contacto futuro con ellos.

En tanto, mientras dejó claro que "Ellos se mostraban totalmente diferentes conmigo dentro de la casa y es obvio que ver lo que vi me iba a molestar"; también enumeró a las 7 personas que sí considera sus amigos del reality: "Me llevo a 7 personas increíbles. Dani, Romi, Thiago, Primo, Nacho, Alfa y Lu", disparó.

La enorme desilusión que se llevó Julieta Poggio, a días de la final de Gran Hermano 2022

El lunes 27 de marzo, en la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio fue la primera en dejar la casa. Disney -como le decían sus compañeros- dejó el reality con el 19,66% de los votos.

En tanto, unos días después la joven estuvo en el programa de Georgina Barbarossa. En A la Barbarossa (Telefe) reveló que se llevó una enorme desilusión cuando se enteró de un dato técnico de la casa.

"Después hacemos una coreo", le propuso la conductora. "Yo no puedo creer que no había una cámara atrás del espejo. Estoy súper decepcionada", comento Julieta.

Gastón Trezeguet y Noe Antonelli le explicaron que los camarógrafos lograban tomar sus coreografías en el pasillo con otra cámara. "Te tomaba de arriba", le dijeron.