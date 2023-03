La foto íntima en la cama de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 y su novio tras cinco meses sin verse

julieta poggio 1.jpg

“Con bb Lucca y Lucca”, describió en la foto Julieta donde se puede ver a ella y su novio tomados de mano en la cama y bajo las sábanas y donde también aparece el oso de peluche que el joven le regaló.

Cabe recordar que circularon algunas versiones de crisis en la pareja mientras ella estaba en el exitoso reality aunque con esta foto del apasionado reencuentro entre los dos ya quedan en el olvido.

Los jóvenes se volvieron a ver tras más de cinco meses y compartieron un momento íntimo a pura pasión y amor que quedó reflejado en una foto que la actriz compartió en sus historias.

julieta poggio.jpg

Julieta y Coti se cruzaron en vivo durante el Debate de Gran Hermano 2022

Cuando parecía que la rivalidad entre Julieta Poggio y Coti Romero, archienemigas en Gran Hermano 2022, había terminado tras el abrazo que se dieron en la final del reality, la relación entre las ex hermanitas volvió a foja cero, y se volvieron a cruzar en vivo.

Ambas discutieron sobre la estrategia de juego de la correntina, una manera que Juli no comparte y ya lo aclaró varias veces, y el enfrentamiento, como siempre, dio de qué hablar.

"¿Te hablo desde el corazón, qué te voy a envidiar yo?, era un juego, y cuándo hice esa jugada sentí que se había armado un grupo y tenía que hacer que se pongan en contra de Nacho", comenzó Coti sobre su jugada.

"Sabía que Juli no iba a caer a placa si no era por mis votos, fue mi juego", sumó. "Todo lo que acabas de decir me parece demasiado rebuscado, te hiciste la jugadora del año y no te salió, eso fue traición. No todo se justifica por ser un juego", cerró Julieta.