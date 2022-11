Julieta Prandi bancó a Cinthia Fernández en su batalla con Matías Defederico: "Es igual a mi caso"

Lo cierto es que en este contexto, Julieta Prandi en Es por ahí, América Tv, se refirió al duelo judicial de la panelista con su ex y lo relacionó a la batalla que mantiene con Claudio Contardi, padre de sus hijos, Mateo y Rocco.

"Está enojada (Cinthia), pero está diciendo ni más ni menos que la verdad", precisó este jueves Julieta. Y añadió con ironía: "Yo voy a traer la mía de 20 mil cada tanto. 20 mil cuando se le ocurre. Me encanta la cifra".

"Creo que la última transferencia fue hace dos o tres meses. Nada. Tengo una cuota provisoria de 100.000 pesos, por ahora", explicó Julieta Prandi.

"Se están tomando todo el tiempo del mundo (la Justicia). Me sale porque escucho 50.000 pesos, que es una miseria, y me río de mí misma", siguió con resignación.

Y cerró tajante: "Es igual el caso. La banco fuerte porque me siento muy identificada. Que no puedan hacer un montón de cosas los padres que no pagan la cuota de sus hijos, tienen responsabilidades. Es madre y padre, fin".

La teoría de Julieta Prandi sobre el acercamiento entre Wanda Nara y Maxi López

En una nota con LAM, América Tv, Wanda Nara sorprendió al referirse a su ex, Maxi López. "Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasara algo, sabe que yo voy a estar y que lo ayudaría para lo que sea", afirmó.

El papá de Valentino, Constantino y Benedicto le devolvió el gesto. La rubia subió a Instagram una foto en la que está con todos sus pequeños y López comentó: "La mejor medicina".

En Es por ahí, América Tv, analizaron el acercamiento entre la botinera y el ex jugador. Julieta Prandi lanzó una teoría, que explicaría la llamativa buena onda entre ellos.

“Yo creo que Maxi no se debe haber olvidado de la que le hizo su amigo, la venganza es un plato que se come frío”, sostuvo la conductora.

“Acercándose a Wanda sabe que le va a generar un malestar a Icardi y lo hace con muchas ganas, más allá de que puede ser honesta la relación”, añadió.

Por último, Prandi señaló que Wanda busca darle celos a Icardi. “Y Wanda no queda exenta de querer fastidiar a Icardi con esta actitud de acercarse a Maxi, los dos quieren fastidiarlo”, sentenció.