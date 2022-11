Cinthia Fernández contra Matías Defederico: lo expuso y reveló cuánto le paga de cuota alimentaria

“Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”, respondió Cinthia con una captura de pantalla de la transacción bancaria con fecha por un monto de 55 mil pesos.

cinthia fernandez manutencion 2.jpg

Luego, le preguntaron si eran felices, a lo que respondió: “Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”, cerró la mamá de Charis, Bella e Isabella.

cinthia fernandez manutencion 1.jpg

Cinthia Fernández tentada para hacer política de nuevo: reveló qué espacio y cuál es su miedo

Cinthia Fernández admitió que fue tentada nuevamente para tener un cargo político. Según reveló en Momento D, El Trece, la llamaron desde el espacio de Javier Milei.

“Me contaron que a Cinthia Giselle Fernández el espacio de Javier Milei le ofreció una candidatura”, señalo Fabián Doman sorprendiendo a la panelista.

image.png

“Yo soy una cajita de pandora amor”, respondió Cinthia entre risas. “Sí, es verdad. Ya tuve tres reuniones”, reconoció enseguida y se sinceró: “Tengo ganas y tengo miedo. Tengo muchas ganas, porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo”.

Entonces, explicó: “Tengo miedo porque la pasé mal, porque en el medio me amenazaron, se me cagaron de risa, por un montón de cosas”.

“No me hagas la gran Doman, ¿vas a ser candidata o no?”, la apuró Doman.

“Después del viernes te contesto”, respondió la panelista.