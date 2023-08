Julieta Prandi hizo un nuevo y desesperado pedido de Justicia

“Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘A despacho’…”, explicó la animadora.

“‘Cuota de alimentos’. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”, indicó.

“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice ‘Buenos Días’, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, cerró Julieta Prandi.

Julieta Prandi

La triste confesión de Julieta Prandi mientras espera el juicio contra Claudio Contardi

A pesar de que en el marco de su denuncia por abuso sexual con acceso canal agravado contra su ex pareja, Claudio Contardi, la justicia haya decidido elevar el caso a juicio oral, aún no hay fecha definida, y Julieta Pandi sigue esperando mientras atraviesa momentos de mucho dolor con sus hijos.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), la novia de Emanuel Ortega aseguró que "estamos esperando que nos den la fecha de juicio todavía. Esperemos que pronto pueda dar una respuesta de cuándo inicia el juicio", dijo sobre la causa que lleva adelante el abogado Fernando Burando.

Además, Prandi aseguró que su ex tampoco cumple con sus obligaciones económicas mientras aguardan que la justicia se expida sobre el inicio del proceso.

"Todavía no se cobra ni la cuota de alimentos, ni la división de bienes. Tenemos esperanza junto a Fernando Burlando y todo su equipo de que este año tenga novedades de todo", sumó y cerró con una triste frase.

"Él no se puede acercar y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos", finalizó.