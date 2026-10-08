Julieta Prandi habló de su ausencia en el cumpleaños de Julieta Ortega y fue tajante: "No somos amigas"

Más allá de la explicación sobre el cumpleaños, Prandi buscó poner en contexto el vínculo que mantiene con Julieta Ortega y aclaró que no considera que deban ser amigas por el hecho de formar parte de una misma familia. “En todas las familias hay hermanos que se llevan más, hay hermanos que se llevan menos, no se llevan todos igual. No me pongan a mí en el foco porque no tiene nada que ver conmigo”, sostuvo.

En ese sentido, fue directa al describir la relación que tiene con la actriz: “Es la hermana de mi marido, nada más, no es que somos amigas. Ellas (Julieta y Ana) son amigas hace veinte años. Son muchos hermanos y no todos se llevan igual”.

“Yo siempre lo aclaré: me llevo superbien con todos, por supuesto, me llevo mejor con mis suegros, porque de verdad que han sido durante estos últimos años como si fuesen padres, porque la verdad que me trataron increíble todo el tiempo y son muy paternales los dos. Son hermosos”, expresó.

Y volvió a remarcar que mantener una buena relación con sus cuñados no significa necesariamente tener una amistad íntima con cada uno de ellos. “Con todos mis cuñados tengo buena onda, pero no soy amiga”, agregó.

Prandi también cuestionó que su ausencia en un evento familiar se convirtiera en motivo de debate público. Para explicar su postura, señaló que la despedida de Messi convocó a una gran cantidad de personas y recordó que tampoco asistieron otros integrantes de la familia. “No me parece que yo tenga que estar en el banquillo de los acusados a ver si fui o no fui. Todo el país quería ir a la despedida de Messi, no era yo la excepción y mis hijos tampoco, ni me fijo en los hijos de Emanuel, que tampoco fueron al cumpleaños; tampoco estaba Evangelina (Salazar) y creo que tampoco estaban todos los hermanos”, manifestó.

Por qué Julieta Ortega no invitó a Julieta Prandi a su cumpleaños

El cumpleaños de Julieta Ortega terminó generando comentarios más allá de la celebración. La actriz compartió la fecha junto a familiares y amigos cercanos, y entre los presentes se destacó Ana Paula Dutil, una de sus amistades más importantes y exmujer de Emanuel Ortega. Quien no formó parte del encuentro fue Julieta Prandi, actual pareja del músico.

El tema fue abordado por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), donde llamó la atención sobre la participación de Dutil en la reunión y la ausencia de Prandi, teniendo en cuenta el lazo familiar que las une. "Anoche fue su cumpleaños, vimos sus historitas que subió, en las historias está Ana Paula Dutil, su amiga, exmujer de su hermano que está recién casado con Julieta Prandi y Julieta Prandi fingiendo demencia subiendo historias en la cancha que fue la despedida de Messi", contó la conductora.

A raíz de esa situación, Latorre compartió su opinión y sugirió que la invitación a Dutil podía resultar incómoda para la actual esposa de Emanuel Ortega. Aunque reconoció la amistad que une a Julieta con la modelo, cuestionó la oportunidad de reunirlas en ese contexto familiar. "Si vos sos amiga de Ana Paula y no tenés que pelearte con la exmujer de tu hermano si hiciste un vínculo, pero ¿no es una un poco una mojada de oreja invitarla a tu cumpleaños? Yo creo que no la tendrían que invitar y porque Julieta Prandi, obviamente, va a estar incómoda con todo ese evento", opinó.

Sin embargo, la explicación detrás de esta postal familiar sería bastante más íntima de lo que parecía. Según contó Majo Martino, decidió consultar directamente a Julieta Ortega para entender por qué Ana Paula Dutil había vuelto a asistir a su cumpleaños luego de un tiempo considerable sin hacerlo.

De acuerdo con el relato de la actriz, justamente esa prolongada ausencia fue el motivo que la impulsó a incluir nuevamente a su amiga en una celebración tan significativa. "Le pregunté a Julieta por qué, por qué pasó esta situación, por qué no fue Emanuel, si es que se enojó con Anita y me dice: 'Hace dos años que Ana Paula Dutil, mi mejor amiga, no viene a mi cumpleaños. Siempre viene Enanuel, siempre viene la familia y hace dos años que Ana no viene. Este año quise que ella estuviese'", leyó Martino.