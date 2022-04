Justina Bustos revolucionó a todos con su look: sin corpiño y con transparencias

“La gente se escandaliza y vuelve loca porque esta chica (Justina Bustos) salió así en el Hormiguero… no entiendo el porqué, solo son tetas y lleva un vestido con transparencia… ¿Qué problema hay? Puede ir como quiera. ¿Se le ven los pezones? Woooow ¿y qué?”, “Da igual lo inteligentes que sean tus respuestas, hoy solo se habla de tus tetas, Justina Bustos, nada de la película de la que fuiste a hablar. No importa el argumento de la peli, ni las actrices que te acompañaban ¿Cuándo maduraremos de una vez? ¿Tanto asustan unas transparencias?”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

image.png

La opinión de Justina Bustos sobre el poliamor

Justina Bustos estuvo en El hormiguero para promocionar la comedia El juego de las llaves, que se estrena el 13 de abril.

La película española se centra en grupo de amigos en plena crisis de los cuarenta que deciden aventurarse al juego de las llaves, un intercambio de parejas entre ellos que hará que descubran sus miedos, sus deseos y sobre todo, lo que quieren en la vida.

Con el film como disparador, Pablo Motos aprovechó para preguntarle su visión sobre el poliamor.

image.png

“Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Sé hacer una sola cosa bien, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Si me dedico a algo, me dedico. Esa es mi respuesta, no sé, si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad. Puede ser, pero no es mi caso”, sostuvo la actriz.