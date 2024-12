Karina Jelinek y su novia protagonizaron una fuerte pelea en medio de la fiesta de Wanda Nara

Todo expuesto, cuando la ex participante de Bake Off (Telefe) publicó una historia en su Instagram, que luego borró, donde se veía un chat de WhatsApp en cual le rogaba que no la dejara sola en el cumpleaños.

“Jelinek la llamó y no le respondió, tiene un solo tilde. Subió esta foto al estado ¿sin querer? Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en sangre”, escribió el periodista Gustavo Méndez mostrando la captura.

Sin embargo, parece que ambas lograron arreglar sus diferencias y Méndez informó: “Reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez. Se pudre todo y al rato se arreglan. Me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede”.

pelea Karina Jelinek y su novia

La millonaria multa que podría recibir Wanda Nara tras su mega fiesta de cumpleaños

Este martes 10 de diciembre Wanda Nara cumple 38 años y anoche decidió hacer una increíble fiesta a puro lujo para recibir su cumpleaños rodeada de amigos y familia.

El evento fue realizado en su casa del country de Santa Bárbara y no se privó nada con invitados famosos y shows de artistas como Karina La Princesita, y su novio L-Gante.

Lo cierto es que con semejante despliegue, la conductora recibió múltiples quejas de sus vecinos del barrio privado y Matías Vázquez dio detalles en Socios del Espectáculo (El Trece) de las consecuencias económicas que podría enfrentar.

“Tengo comunicación directa con AVN, la Asociación Vecinal de Nordelta, y se vienen las denuncias para Wanda Nara por ruidos molestos. A 3 kilómetros en Santa Bárbara se escuchaba el quilombo de la fiesta", explicó el periodista.

Acto seguido, se refirió a las multas y precisó: “Siete multas de 500 mil pesos cada una caerían en la fiesta de Wanda Nara porque se le avisó, hubo advertencias, fue el carrito de la guardia, pero no le dieron bola”.