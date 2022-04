Kate Rodríguez, durísima con Martín Salwe tras el cruce en El hotel de los famosos: "Hostiga y persigue..."

Luego, opinó si Leo García hacía bien en definir a Salwe como homofóbico: “No lo digo, lo sostengo: es un fóbico. A nosotros nos graban las veinticuatro horas y sale al aire una hora y media”, comenzó a explicar.

“En ese montón de horas, pasan cosas. Obviamente la productora decide no fomentar ese tipo de cosas y no las pone. Pero que pasaron cosas, pasaron cosas”, afirmó la bailarina.

Embed

“Que la gente defienda a este tipo de personaje, que margina, y hostiga y persigue a las personas más débiles… La verdad es que yo me corro. No te digo las cosas como un personaje, pero ví cosas que… ¡censurado, censurado! ¡No, no, no!”, exclamó Kate.

“Ahora van a ver que a la gente se le está saliendo el personaje porque no puedes sostener que sos re buena gente. No puede sostenerlo, y se va a manifestar. ¡Ya lo van a ver! Cuando tú eres cabrón, eres cabrón”, cerró Kate Rodríguez, fulminante con Martín Salwe.

El hotel de los famosos: el comentario lapidario de Kate Rodríguez tras la salida de Silvina Luna

Kate Rodríguez se convirtió en la última eliminada de El hotel de los famosos. El sábado en El debate, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la diosa dominicana fue lapidaria al hablar de sus ex compañeros.

Al referirse a la salida de Silvina Luna, que dejó el programa por un tema de salud, Kate afirmó que muchos tuvieron una actitud falsa al despedirla.

“Todas las personas que estaban ahí abrazándola estaban robando cámara”, afirmó.