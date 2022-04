Kate Rodríguez o Matilda Blanco: quién fue la nueva eliminada en El hotel de los famosos

"Gracias la pasé súper bien. Di lo mejor de mi desde el día uno, un poco me desgasté, pasaron situaciones. No la estaba pasando bien", dijo la modelo.

"No sé qué decirte, no sé si pedirte disculpas, no sé", le dijo la coach de imagen a la panameña.

"Les quiero decir a mis compañeros que den lo mejor de sí y que jueguen de frente, nada más", expresó la panameña, quien recibió la emotiva despedida de sus compañeros.

"Fui la única que se animó a jugar de entrada, que me mostré tal y cual soy. A muchos les gustó a otros no", resumió después Kate Rodríguez.

Kate Rodríguez: De la Favela de Panamá al Hotel de los Famosos

La bailarina panameña Kate Rodríguez, que integra el reality del Trece El Hotel de los Famosos, tiene detrás suyo una durísima historia familiar y un complicado camino hasta alcanzar la fama en Argentina. Si bien hoy, a sus 30 años, logró convertirse en un personaje de la farándula local, lleva con ella mucho dolor, desprecio y sacrificio, marcando quizás la dureza y frialdad de su carácter.

Nacida en Panamá, Kate vivió su infancia y adolescencia en un entorno sumamente conservador dentro de una familia protestante, donde su padre era el Pastor del barrio. Es por eso que desde el vamos le negaron que pudiera desarrollar su pasión: el baile. De hecho, la bailarina ha contado alguna vez que su infancia no fue nada feliz por la violencia que se vivía en su casa, llegando a vivir algunos años en una favela de Panamá.

Claramente su relación paterna era pésima, por lo que cuando ella decidió dejar de ir a la iglesia su familia directamente la echó de casa. Así, Kate Rodríguez llegó a vivir en la calle durante varios días hasta que su abuela la refugió, si bien ya tenía claro que debía buscar su propio rumbo. Como pudo terminó la escuela y comenzó a trabajar para juntar dinero e irse de su país, en busca de un mejor futuro para su vida. De esta manera, aterrizó en Argentina y viajó hasta Córdoba donde una tía lejana le dio hospedaje durante los primeros tiempos.

Decidida a desarrollar su pasión, comenzó a dar clases de baile en clubes, así como también bailó en discotecas mientras buscaba la oportunidad de su vida presentándose en todo casting que llegaba a sus oídos. De esta forma, llegó a formar parte del staff de bailarinas de Showmatch. Desde ese momento, llegarían sus participaciones en Quiero, TyC Sports, El gran premio de la cocina y Polémica en el bar, entre otros.