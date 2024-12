Keila Sosa sufrió una crisis en Gran Hermano 2024: por qué no recibió asistencia psicológica.

"Gracias Petra, de verdad. Me viene sola para no angustiar a nadie. Me había dado una vez, pero unca tan fuerte", expresó Keila, visiblemente en shock.

Petrona también se puso mal por su compañera. "No llores, Petro! No te pongas mal. Ya está", fue la reacción de la chica de Tigre, que -horas antes- fue al confesionario para pedir ayuda profesional.

Pese a su solicitud, le informaron que no podían asistirla. “Ya no quiero pedir (psicólogo), ya fui y a esta hora no hay, mañana voy a ir”, advirtió.

Una explosiva encuesta adelantó quién será el primer eliminado de Gran Hermano 2024

El jueves Santiago Alcorta definió cómo quedó la primera placa de nominados en la casa de Gran Hermano 2024 tras resultar elegido como el líder de la semana.

Alcorta sacó de la placa a Luciana Martínez, quien se quebró al escuchar la decisión de su compañero. "Te emocionaste Lu", observó Santiago del Moro.

Ahí, Luciana expresó: "Yo hablé poquito con él, pero me supo entender. Yo no le conté nada a mi familia. Se enteraron por la televisión, entonces lo único que atesoro de mi provincia, de mi famila, de mis alumnos, está acá, porque no traje ni fotografías. Estoy feliz".

La placa de nominados quedó entonces conformada por Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo.

Desde la red social X, la cuenta Tronk que suele cubrir todo lo que sucede en la famosa casa, publicó una reveladora encuesta que adelanta quién podría ser el primer eliminado del reality.

El próximo domingo será la gala de eliminación y según este resultado Delfina sería la primera eliminada de la actual edición de GH con casi el 60 por ciento de quienes votaron en la encuesta y segundo, muy lejos, quedó Carlos con el 18 por ciento.

El fandom de Delfina no tardaron en manifestarse al respecto y se generaron comentarios en contra y a favor sobre el resultado de esta encuesta preliminar.

“Claudio nos dio quilombo, Ulises la picantea, Delfina está de lleva y trae y por lo menos figura en los tapes. La decisión nunca estuvo tan fácil. Carlos al 9009″, marcó una usuaria.

“Dejen de romper las bol.. con Carlos. El cine que va a haber que el domingo se vaya Delfina al 9009 sin haber nominado”, opinó otro televidente.