Keita Baldé cayó en el descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara y tuvo una sorpresiva reacción

"Que sepa el Sr. “novio” que fue TAN ENGAÑADO como lo fui yo porque en enero de 2023 se encontró con el jugador senegalés en Dubai, mientras el 25/01/23 transcurría el cumpleaños de su hijo", escribió Icardi en referencia a su ex compañero de club.

Ante las palabras del delantero del Galatasaray, Keita decidió no dar declaraciones pero posteo en sus historias una tierna postal familiar dejando en claro que su prioridad está en la familia y no en el escándalo.

Cabe aclarar, que Wanda desmintió haberle sido infiel a Mauro con Baldé ya que aseguró que sus encuentros se dieron cuando ellos estaban separados.

Keita Balde historia hijos

Wanda Nara confirmó que estuvo con el futbolista Keita Baldé y dio los detalles

En medio de la interminable guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara se abrió un nuevo capítulo en donde el futbolista filtró una serie chats que expondrían una infidelidad de la conductora con un ex compañero del Galatasaray.

Las conversaciones datan del año 2022, y demuestran que Mauro se habría enterado del supuesto affaire con Keita Baldé por las cámaras de seguridad de casa en Italia.

Tras el revuelo que esta historia generó, en Poco Correctos (El Trece) la panelista Estefi Berardi se comunicó con la mismísima Wanda, quien confirmó su historia con el senegalés, pero no como infidelidad.

“Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”, comentó Estefi.

Luego, detalló: "Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

“Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”, aseguró.