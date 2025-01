La drástica decisión que tomarían en Telefe con Wanda Nara por sus escándalos

Polino advirtió que en Telefe no ven con buenos ojos que una de sus figuras estén envuelta en un tema tan picante. "Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos”, señaló.

“Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto. Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea”, agregó.

Habrá que ver si en Wanda sigue con proyectos en pantalla en Telefe o la dejan en stand by por un tiempo.

L-Gante dejó atrás a Wanda Nara y se mostró con otra mujer: el picante video que publicó y borró

L-Gante y Wanda Nara decidieron tomar caminos separados, en medio de la feroz guerra judicial y mediática con Mauro Icardi. Lejos de la conductora de Telefe, el referente de la cumbia 420 optó por irse de fiesta con amigos y todo parece indicar que se refugió en los brazos de otra mujer.

En Mañanísima, el periodista Lucas Bertero contó que hay un video picante del referente de la música y la dama en cuestión. El artista subió el material a sus redes, pero luego lo borró.

“¿L-Gante ya tiene compañía? Acá vemos el video que subió y que después borró. Él no se queda atrás, no da abasto”, planteó el panelista.

En el video, L-Gante está agarrando por la cintura a una mujer que baila muy cerca suyo, vestida en ropa interior negra colaless y un microvestido de red.

“Le gustan pulposas”, señaló Majo Martino. “Esta chica es bibliotecaria, en su día de franco decidió ir a divertirse con L-Gante y sus amigos”, acotó Lucas. Frente a las risas, Federico Seeber sumó: “¡No sean prejuiciosos!”. “Una bibliotecaria se puede poner lo que quiera”, añadió Majo Martino.

En defensa de L-Gante, Estefi Berardi dijo que él es muy “amiguero” y Carmen Barbieri fue tajante. “Él siempre está al margen. Es el que mejor se portó con todo esto porque nunca metió a su hija”, sentenció la conductora.