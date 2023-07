La foto que compartió Wanda Nara tras el descargo sobre su salud

Wanda también no ocultó su enojo con Jorge Lanata, que habló de un diagnóstico. "Tiene leucemia", aseguró. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano", sentenció.

image.png

El nuevo posteo de Wanda Nara tras su descargo

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Wanda Nara colgó una foto, que retrata perfectamente cómo está atravesando estos días. En la imagen, la conductora está sonriente y de muy buen ánimo tras días de enorme repercusión mediática.

Mientras aguarda el resultado de otros estudios, la figura de Telefe intenta mantener su rutina sin modificaciones. En sus historias también subió promociones del certamen de gastronomía, que este año marcó un antes y un después en su carrera.

En lo personal, Wanda está contenida por su familia, su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos, que son el principal pilar en todo momento.