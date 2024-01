Kun Agüero se disculpó tras atacar a Sabrina de Gran Hermano: ¿qué había dicho?

"Banquemos a un gran amigo que lo conozco de los 5 años, Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa. Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo... ya tengo a una enemiga. Así que ya saben: Arafue, como dijo Milei. ¡Sabrina, afueraaaa!", fueron los dichos del ex jugador.

Para sorpresa de muchos, Brian salió a bancar a su pareja, remarcó que la apoya para porque estar en el reality siempre fue su gran sueño. Al enterarse que la posición de su amigo, el ex integrante de la Selección tuvo que disculparse con Sabrina.

"Yo por ahí me imaginé o pensé que por ahí estaba mal. Pero bueno, al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad, le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí que yo opino y tiro fruta. Me salió así decir eso y lo dije", expresó el Kun.

"Hablé con él y está bien. Pedirle disculpas si le generé un problema o si hice sentir mal a la familia de ella o el ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar", agregó.

Finalmente, El Kun remarcó que nunca tuvo intención de generar una polémica. "Uno al final quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor", sentenció.

Afirman que el Kun Agüero y Sofía Calzetti estarían esperando un bebé

Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti atraviesan el mejor de los momentos, luego de la fuerte crisis que atravesaron en 2023 donde la pareja se separó durante unos meses. Según contó Pochi de Gossipeame en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine), los tortolitos estarían esperando su primer hijo.

La noticia de la instagramer fue contada en el ciclo que conduce Yuyiyo González luego de jugar al misterio sobre la famosa pareja que esperaba su primer hijo juntos.

Embarazo Kun Agüero y Sofía Calzetti - primicia de Gossipeame.jpg

"Felicitaciones, esperan su primer hijo. Fue primicia de Gossipeame", remarcaron dado que la noticia aún no fue confirmada por los protagonistas.

“Ya se lo contaron a toda la familia”, agregó Pochi sobre el hermanito que Agüero le daría a su hijo Benjamín; al tiempo que destacó que “Gianinna se lleva bien con ella, porque Sofía se portó siempre muy bien con el hijo”.