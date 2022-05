L-Gante aclaró el escándalo con Tini Stoessel arriba del escenario

Lgante y Tamara en España posteo.jpg Después del confuso episodio sobre el escenario en el show de Tini Stoessel, L-Gante se fue de vacaciones en familia a España.

Así las cosas, en las primeras horas de este martes L-Gante regresó al país y frente a las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece), el trapero disparó “Llego acá y me entero los quilombos que pasan…”, frente al asedio de la prensa insistiendo con un conflicto que no existió. Y como para que quedase claro explicó “Se habló, pero todo en vano porque nosotros ensayamos. Quizás parece como que me fui cinco segundos antes, pero era así, estaba arreglado”.

Además repitió “Yo me despedí, pero no se vio”. Y cuando el cronista lo chicaneó insistiendo sobre los comentarios maliciosos, L-Gante puso un freno y reveló “Mirá, hoy mismo estoy con Tini de nuevo, así que está todo más que bien”. Y como que no queden dudas le mandó un saludito a través de las cámaras, antes del nuevo encuentro con la cantante esta noche arriba de los escenarios: “Tini, te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan boludeces”.

El primer descargo de L-Gante horas después del escándalo en el show de Tini Stoessel

Ante el escándalo que se armó por cómo se fue del escenario en el show de Tini Stoessel, L-Gante habló al respecto en un vivo en su cuenta de Instagram.

"Me fui cinco segundos de que termine el tema porque Tini seguía con otro tema muy pegadito", fueron los dichos del referente de la cumbia 420.

Tini Stoessel L-Gante, uno de los invitados a los shows de Tini Stoessel en el hipódromo de Palermo, para cantar juntos el hit 'Bar'.

L-Gante no evitó hacer mención al escándalo. "¿La gente dice que se vio raro no?", señaló y, enseguida, aclaró: "Las cámaras no tomaron cunado yo me bajé del lugar ese elevado, mientras me despedía".

El artista remarcó que saludó a su colega. "Yo dije: 'Gracias Tini por la invitación'. No fue nada raro", sentenció.