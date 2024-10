L-Gante contó la verdad de su foto a los besos con Wanda Nara: "Es..."

Ante la repercusión que tuvo la foto y los rumores de romance que volvieron a nacer entre ambos, el propio L-Gante contó la verdad de esa foto.

l-gante foto beso con wanda nara.jpg

Desde sus historias de Instagram, el artista publicó la imagen en cuestión con una canción de fondo y explicó al respecto: "Gente esa foto es vieja. Yo ayer no fui a la peregrinación", indicó Elian Valenzuela.

Los primeros rumores de la imagen en cuestión indicaban que había sido en la última peregrinación a la Basílica de Luján, algo que el artista negó categóricamente.

L-Gante fue contundente y al rato de que se conoció la foto a los besos con Wanda explicó de cuándo era y su contexto desmintiendo cualquier tipo de romance con la conductora de Bake Off Famosos en la actualidad.

l-gante aclaracion foto beso con wanda nara.jpg

La brutal amenaza del papá de L-Gante a un testigo por la causa donde está imputado su hijo

Se conoció un fuerte audio que el papá de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, le envió a Muelita, quien permanece detenido en la misma causa por la que el cantante estuvo privado de su libertad durante casi tres meses.

El juicio contra L-Gante por dos causas comienza esta semana y ahora se conoció un terrible mensaje que envió el padre del artista al otro hombre imputado y que aún está detenido.

“Qué haces Muelita, ¿cómo te va? Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo”, comenzó Miguel Ángel Prosi, en un audio que mostraron al aire en el programa Gossip, Net Tv.

Muelita, permanece detenido acusado por haber acompañado a L-Gante en aquel episodio con el vecino Darío Gastón Torres, quien denunció al cantante por privación ilegitima de la libertad y por lo que se inició la investigación.

“Escuchame una cosa: si vos me estás pelot… y llamás a otros... ¡Mandalo en cana a Elian, la con… de tu…!”, continuó muy enojado el padre del cantante.

Y siguió: “¿Qué carajo me estás diciendo? ¡Estoy poniendo la cara y el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana y te dije que en la semana vas a tener novedades! ¿Y te pones a decir que lo vas a mandar en cana?”.

“¡Pero mandalo en cana (a L-Gante) si querés, pendejo cu… roto! Pero no me tomé de pelot… eh. ¿Estamos? Porque algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas. Te voy a romper todo traidor, falso cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”, le advirtió el padre de Elian Valenzuela.

“Me estás chamuyando, no soy un nene, pedazo de gil. Ya si querés ya lo llamo a Storto (abogado) y le digo que te deje tirado, pedazo de hijo de pu”, concluyó enardecido el papá de L-Gante.