La brutal amenaza del papá de L-Gante a un testigo por la causa donde está imputado su hijo

“Qué haces Muelita, ¿cómo te va? Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo”, comenzó Miguel Ángel Prosi, en un audio que mostraron al aire en el programa Gossip, Net TV.

Muelita, permanece detenido acusado por haber acompañado a L-Gante en aquel episodio con el vecino Darío Gastón Torres, quien denunció al cantante por privación ilegitima de la libertad y por lo que se inició la investigación.

Embed

“Escuchame una cosa: si vos me estás pelot… y llamás a otros... ¡Mandalo en cana a Elian, la con… de tu…!”, continuó muy enojado el padre del cantante.

Y siguió: “¿Qué carajo me estás diciendo? ¡Estoy poniendo la cara y el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana y te dije que en la semana vas a tener novedades! ¿Y te pones a decir que lo vas a mandar en cana?”.

“¡Pero mandalo en cana (a L-Gante) si querés, pendejo cu… roto! Pero no me tomé de pelot… eh. ¿Estamos? Porque algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas. Te voy a romper todo traidor, falso cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”, le advirtió el padre de Elian Valenzuela.

“Me estás chamuyando, no soy un nene, pedazo de gil. Ya si querés ya lo llamo a Storto (abogado) y le digo que te deje tirado, pedazo de hijo de pu”, concluyó enardecido el papá de L-Gante.

L-GANTE.jpg

Wanda Nara reveló la razón por la que L-Gante la bloqueó tras su participación en Bake Off Famosos

Este domingo en el tercer programa de Susana Giménez, por la pantalla de Telefe, estuvo como invitada la conductora de Bake Off Famosos, Wanda Nara.

"¿Pero por qué insisten con L-Gante?", le consultó la diva de los teléfonos en la mitad de la entrevista. "¿Pero a vos nunca te pasó hacer algo con un famoso y que te involucren y no haya pasado nada?", le respondió con otra pregunta a la presentadora.

"Por supuesto, mil veces, claro que sí, te entiendo, yo te creo", le dijo Susana. Minutos después, Wanda comentó: "Vino el otro día a Bake Off". Y agregó: "Se enojó conmigo, me bloqueó, pero no es culpa mía, lo editaron mucho, dijo. Me mandó un mensaje, me dijo de todo".

Más adelante, Susana le preguntó por la famosa foto de L-Gante con la China Suárez por la cantante de Bad Bitch se habría enojado. "Yo me hice muy amiga de él y después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y yo sentí que fue a propósito", contó Wanda.

"De parte de los dos me pareció muy raro. A él le dije que me parecía mal porque él sabía todo la historia, todo lo que había pasado. Siento que fue algo generado más para la prensa y cuando un amigo me hace una cosa así me lastima", aseguró la empresaria.