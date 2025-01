L-Gante dejó atrás a Wanda Nara y se mostró con otra mujer: el picante video que publicó y borró

Embed

“¿L-Gante ya tiene compañía? Acá vemos el video que subió y que después borró. Él no se queda atrás, no da abasto”, planteó el panelista.

En el video, L-Gante está agarrando por la cintura a una mujer que baila muy cerca suyo, vestida en ropa interior negra colaless y un microvestido de red.

“Le gustan pulposas”, señaló Majo Martino. “Esta chica es bibliotecaria, en su día de franco decidió ir a divertirse con L-Gante y sus amigos”, acotó Lucas. Frente a las risas, Federico Seeber sumó: “¡No sean prejuiciosos!”. “Una bibliotecaria se puede poner lo que quiera”, añadió Majo Martino.

En defensa de L-Gante, Estefi Berardi dijo que él es muy “amiguero” y Carmen Barbieri fue tajante. “Él siempre está al margen. Es el que mejor se portó con todo esto porque nunca metió a su hija”, sentenció la conductora.

La reacción de L-Gante cuando le regalaron una hamburguesa tras los chats virales de Mauro Icardi con Wanda Nara

Hace unos días, en LAM (América TV) dieron a conocer captura de conversaciones picantes entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En dichas conversaciones, el jugador usaba el emoji de una hamburguesa para hacer referencia a una parte íntima de la mediática.

Un notero de Puro Show encontró a L-Gante y aprovechó para preguntarle por las conversaciones que Wanda filtró del padre de sus hijas.

“¿Cómo viviste que Wanda filtre los chats con Mauro?”, le preguntó el cronista del ciclo de El Trece al referente de la cumbia 420.

L-Gante no se sorprendió con el tema y contestó sin vueltas: “No le doy bola a todo eso. No me causa nada. Es una pelea de ellos... Son chiquilinadas, cosas chiquitas que estorban un poco”.

Acto seguido, el periodista descolocó al artista con un regalo. “Te quiero dar un regalo y espero que te lo tomes bien, es un chiste de lo que estuvo pasando. Abrilo”, le dijo.

Relajado, L-Gante aceptó el obsequito y sumó una cuota de humor. “¡La hamburguesa! Espero que no le hayan echado nada. Es la verdadera hamburguesa”, remató.